5月PMI續跌至53.5%　中經院：創近兩年新低

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中經院院長張傳章說明，組成PMI的5項指標當中，領先反映景氣動態的「新增訂單」，已連續2個月緊縮，指數續跌2.1個百分點至45.6%；受產線人力調動以及延砍單影響的「生產指數」，在連續 2 個月擴張速度趨緩後，轉為緊縮，指數續跌 2.3 個百分點至47.9%；其他指標如人力僱用、存貨擴張、供應商交貨時間指數皆呈上升。
中經院進一步發表五大產業回報PMI擴張，依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業56.6%、電子暨光學產業56.3%、食品暨紡織產業53.1%、電力暨機械設備產業53.0%與基礎原物料產業52.0%；僅交通工具產業PMI中斷連續22個月的擴張，轉為緊縮至46.4%。
張傳章表示，在面臨訂單生產緊縮、原物料價格鬆動，以及庫存壓力攀升的情況之下，PMI未來六個月展望指數自 2020 年 8 月以來首次呈現緊縮，本月指數再重跌8.9個百分點至 44.0%。不僅如此，六大產業也是自 2020 年 6 月以來，首次全數回報未來六個月展望呈現緊縮。
至於5月未經季調的NMI，則中斷連續10個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10.0個百分點至45.1%，為2020年5月以來最快緊縮速度，4項組成的指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈緊縮，供應商交貨時間則呈上升。
中經院觀察NMI的8大產業中，5大產業NMI呈現緊縮，依緊縮速度排序為住宿餐飲業15.0%、金融保險業41.7%、批發業44.1%、資訊暨通訊傳播業46.6%與運輸倉儲業46.6%；而教育暨專業科學業54.4%、營造暨不動產業51.3%與零售業50.8%則回報NMI擴張。