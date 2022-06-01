內惟警貼心關懷酒醉老翁有好報 赫然發現老翁是通緝犯
高市警局鼓山分局內惟派出所獲報轄區內因不勝酒力而倒臥路旁且不清楚自己的年籍資料，還表示不需送醫、自己走回去就好，員警擔心老翁自己回家恐生意外，經查發現許姓老翁竟是高雄地檢署今年3月發布的竊盜通緝犯，全案經警詢後解送歸案。
內惟派出所警員蔡明仁、陳君慈於本月30日17時10分獲報在鼓山區銀川街有男子倒在路上，員警到場發現許姓老翁疑銀川街臥倒在路上且多次說不清楚自己的年籍資料，還表示不需送醫、自己走回去就好，但員警看老翁酒意未退，擔心讓他自己走路回家恐生意外，經以電腦確認老翁姓名等資料後，赫然發現許姓老翁竟是高雄地檢署於今年3月10日所發布的竊盜通緝犯，全案經警詢後解送歸案。
所長周信宏表示，警、消在現場關心老翁身體狀況，但老翁因喝醉酒大舌頭，說不清楚身分證字號，還記錯年籍資料，因為現場離老翁住處不遠，附近民眾有人知道他就住在翠華路上，但不知道詳細地址，老翁婉拒就醫後，表示自己走回去就好，不需要幫忙。員警看著走路東倒西歪的老翁，擔心會發生危險，立即請所內同仁幫忙確認許姓老翁正確住址，以便協助送返，沒想到一查老翁的身分不一般，竟是高雄地檢發布的竊盜通緝犯。
周信宏指出，員警為顧及老翁的面子，將人帶上車後才告知竊盜通緝身分，老翁才如夢初醒，立即清楚回答:「就沒收到法院通知啊！」，警方詢後解送地檢署歸案。
鼓山分局長蔡鴻文表示，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案。查捕在逃通緝犯，係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法秩序。