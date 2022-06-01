獨／7-11微波提網也不給？網哀號「jo燒欸」 小七回應了
日前網友在批踢踢、臉書社團相繼貼出7-11咖啡提網停用公告，指小七咖啡提網自6月1日起提供到「供應完為止」，之後將不再免費給予咖啡提網，還有民眾貼出小七LINE群組通知，咖啡提網會由免費改為付費，且微波鮮食提網也將同步取消，讓網友哀號「jo燒欸」，紛紛議論沒有提網怎麼拿微波熱食。
眼尖的網友發現，7-ELEVEN門市陸續放出「咖啡提網停用說明」告示牌，內容指出為了響應環保及環境友善，原先提供1入袋及2入袋咖啡提網，供應完為止。7-ELEVEN將停用咖啡提袋引起正反兩面看法，不過反彈聲量並不大，多數民眾都支持停用，認為自備杯袋並不難，甚至有人自始至終都不知道有咖啡提袋這東西，只有少數機車族認為沒提袋很不方便。
不過接著有民眾分享超商LINE群組通知，加碼爆出不只咖啡提網停用，連微波商品的提網同樣取消提供。消息一出全網炸鍋，紛紛留言抱怨：「微波那麼燙，不給提網不然是要怎麼拿」、「騎車買微波食品，不給提網是在哈囉」，但也有少數人力挺合理：「塑膠袋要錢、提袋不用錢才奇怪，看過很多人狂拿」。
《NOWnews今日新聞》向7-ELEVEN求證門市群組發布的訊息是否屬實，業者並未直接否認，僅回應「目前鮮食提網維持提供，為響應環保，後續將不主動提供咖啡提網」。
Dcard也有門市店員上網爆料，新規定還沒上路就來個髮夾彎，原先打算不再提供免費的咖啡提網，改為全面收費的不織布提網，並通知門市6月1日開始立牌提醒，不過昨（31）日又緊急收到通知：「叫大家先把立牌撤掉，改不主動提供咖啡提網」。
至於其他超商業者是否跟進，全家回應《NOWnews今日新聞》表示，早在106年就停止供應免費的咖啡提網，不過考量民眾需求，有提供耐用度高、可重複性使用的不織布咖啡提袋，分為1杯裝與兩杯裝兩種尺寸，售價都是2元。至於目前免費提供的鮮食提網，也是屬於可重覆使用的不織布材質，若民眾購買多樣鮮食商品不便拿取，門市將視需求提供，並鼓勵重複使用。
萊爾富目前則提供環保杯架與紙袋，便於買咖啡的民眾拿取，為了響應環保，預計近期也將推出可重複使用的1杯裝、兩杯裝咖啡環保提袋，減少一次性使用的垃圾廢棄量。OK超商則未有相關回應。