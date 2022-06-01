開放邊境做準備！簡化出國手續　線上申辦護照系統今啟用

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領務局今天舉辦「申辦護照波鴿e起來」記者會活動，現場請出可愛的代言吉祥物波鴿，不少辦理護照的民眾爭相與波鴿合照。
到15日前的活動期間，在領務局LINE官方帳號完成有獎徵答活動，可獲得抽獎資格，獎品為波鴿形象小禮品。活動期間使用線上系統填表並臨櫃完成送件及繳費程序，也可獲得抽獎資格，獎品為新版護照封套。
葉非比表示，為讓民眾申辦護照時有更舒適愉悅的環境，領務大廳也新增布置了台灣國際水彩畫協會榮譽理事長郭明福捐贈的4幅台灣山水畫作，外國民眾前來洽辦簽證時，也可欣賞到台灣美景。
「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，新系統網址為：https://ppass.boca.gov.tw，新系統開辦後，民眾申辦護照仍可依現行紙本方式填寫「簡式護照資料表」，或採用網路填表的服務，填表系統另包括「上傳數位照片」及「預約申辦時段」的功能供民眾使用，以縮減現場填表及臨櫃等待時間。
領務局指出，系統的「上傳數位照片」功能可協助初步預檢上傳的數位照片是否符合護照照片規格，降低臨櫃申辦時的照片不合格率，如果成功上傳合格的數位照片並列印含彩色照片的「簡式護照資料表」，便可免附2張實體照片，省去沖洗照片成本。
系統也針對旅行社代辦護照團件做出規劃，系統提供整併表件、打包整理等功能，使旅行社送件流程更為順暢，「團件系統」已自4月6日起先行試辦，運作良好，今天起將與「個人件系統」同步全面開辦。（編輯：郭無患）1110601