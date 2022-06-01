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快訊／本土+88247！死亡增122人　境外增46人

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 14:05:30

中央流行疫情指揮中心表示，今（1）日本土新增88247例、境外46例，死亡新增122人；中重症部分新增240案，中症136人、重症104人。

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指揮中心表示，今日新增之88,247例本土病例，為42,365例男性、45,861例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,894例)、臺中市(11,511例)、高雄市(11,499例)、桃園市(9,568例)、臺南市(7,634例)、臺北市(7,480例)、彰化縣(4,852例)、屏東縣(3,177例)、新竹縣(2,527例)、新竹市(2,008例)、苗栗縣(2,008例)、雲林縣(1,852例)、宜蘭縣(1,622例)、南投縣(1,496例)、花蓮縣(1,493例)、基隆市(1,423例)、嘉義縣(1,226例)、臺東縣(902例)、嘉義市(677例)、澎湖縣(215例)、金門縣(131例)、連江縣(52例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，為25例男性、21例女性；年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別自美國(2例)、菲律賓及西班牙(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日介於今年5月30日至5月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,268,682例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,154,046例排除)，其中2,121,231例確診，分別為13,034例境外移入、2,108,143例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,377例COVID-19死亡病例，其中2,362例本土，個案居住縣市分布為新北市973、臺北市573例、臺中市110例、基隆市106例、桃園市90例、高雄市87例、臺南市66例、彰化縣61例、宜蘭縣53例、花蓮縣48例、屏東縣46例、雲林縣33例、臺東縣29例、新竹縣22例、嘉義市及南投縣各16例、嘉義縣14例、苗栗縣12例、金門縣及新竹市各3例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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