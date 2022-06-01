近半月第三波！北京多所大學反封鎖　高呼：打倒官僚主義

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而相鄰的南開區也傳出要封區，雖然當地政府隨即出面闢謠，但才過了一天，當地疫情防控指揮部又公告，要求「在全區範圍內開展新一輪全員核酸檢測，做到應篩盡篩、不漏一人。」
有報導指出，因新冠疫情捲土重來，天津大學今年1月就採取封校措施，甚至要求學生「就地過年」。學生一直對封控措施嚴格針對學生、但對老師和商販進出給予便利的做法感到不滿。
而在南開區26日發布公告當天晚上，天津大學學生隨即因為不滿當局的極端防疫政策，數百名學生聚集在天津大學內的北洋廣場進行抗議示威，從當時現場的影片還能聽見有男子高呼「打倒形式主義，打倒官僚主義！」周圍學生也同聲附和響應。
從網路流出的影片中顯示，一位疑似該校的老師，建議各學院選出學生代表與校領導商談，但學生們希望校領導親自到現場與學生談判。而另一則影片則顯示，就在學生群聚抗議之際，也有網友在推特貼出影片顯示，當時已有眾多當地公安開著警車前往天津大學。
除了天津大學，鄰近的南開大學近日也在網上求助，並在校內進行抗議活動。根據網路流傳的照片顯示，有學生在校內大樓上懸掛大型標語，諷刺校方「自絕於社會」；有學生在校內的隔離牆用噴漆寫上「我要當自由的大學生」的字樣，還有學生在校內張貼反對繼續封校的傳單。
有媒體報導指出，天津大學從1月8日開始封校，還會在清晨或半夜時把學生叫起來做核酸檢測，讓學生抱怨「根本沒法保證正常的休息。大家對封校都是怨聲載道。」
南開大學則是從1月風倒4月，且防疫措施變本加厲、層層加碼。曾有南開大學的學生在知乎上質疑，「南開只封學生，教職工及家屬隨意進出，這種封校意義何在？」還有學生控訴學校將學生「當成了病毒」，並稱強烈反對這種「破爛不堪的形式主義」。近期中國各地新冠確診總人數雖然下降，但仍以上海、北京、天津等地單日新增確診數最多，北京提高防疫之外，但強硬的防控措施引發學生不滿。先是15日晚間北京大學發動大規模抗議，隨後5月23日、24日同樣位於北京的中國政法大學和北京師範大學也相繼發生抗議活動。最後校方妥協，允許學生返鄉。
而北京的多所大學發生抗議活動之際，正值「六四」事件前夕，雖然學生抗議的結果是當局願意妥協，准許返鄉回家，但天津大學的學生抗爭也被認為是受到北京大學的鼓舞，這幾起校園抗議活動被當局全面屏蔽封鎖，在中國社群網路上也幾乎看不見相關討論。