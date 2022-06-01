標本失竊2個月餘！特生中心長鬃山羊終回山上

國家級研究單位保育類標本遭竊！位於藤枝國家森林公園外8公里之遙的行政院農委會特有生物研究保育中心2樓（海拔1650公尺），原本珍藏1座長鬃山羊的骨骸標本，於今年3月22日13時林姓技工竟發現該中心1樓後窗玻璃遭破壞，標本失竊，專案小組在5月29日漏夜遠赴台中市劉嫌住處執行搜索，才順利將原屬高山之山羊標本及靈魂從市區引領回山上。
國家級研究單位保育類標本遭竊，高雄六龜分局長陳膺方極為重視，立即指示偵查隊及轄區森濤派出所成立專案小組，但因案發地偏遠、未裝設監視器設備，又長期無員工出入，以致案發日期難以研判，案情一度陷入膠著，遂向外7公里處調閱出雲山管制站、森濤所及遊樂區路口監視影像，從2月1日至3月22日期間出入可疑涉案汽、機車清查，逐一篩檢分析。
直至4月中旬，刑事局鑑識中心指紋比對鑑定報告書出爐，發現一名40歲、有竊盜前科的劉姓嫌犯曾到過現場，復檢視列管80部車輛，發現劉嫌車輛於2月6日下午現蹤，案情才露出曙光，專案小組檢視各項證據之後認為時機成熟，遂於5月29日漏夜遠赴台中市劉嫌住處執行搜索，將原屬高山之山羊標本，六龜分局偵查隊同仁並默念，為山羊靈魂從市區引領回山上。
研究中心的技工林先生感謝警方，並指出：「牠（長鬃山羊）在中心10幾年了，當時病倒在研究中心旁，主任請了一位祈姓知名標本師傅將牠永留在研究中心，這次事件讓我以為小山羊都不回來了，警察真的很厲害！終於讓牠平安返回山上。」