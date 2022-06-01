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疫苗之亂引爆戰火　蔡其昌嗆盧秀燕「腦袋裝滿政治對抗」

▲莊競程（左起）、蔡其昌、何欣純等綠營立委，上午到科博館的大型接種站視察兒童疫苗施打情形。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.01）
▲莊競程（左起）、蔡其昌、何欣純等綠營立委，上午到科博館的大型接種站視察兒童疫苗施打情形。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.01）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-01 14:15:482022-06-01 14:17:05

台中市兒童疫苗之亂引爆年底選舉戰火，繼昨晚基進黨前立委陳柏惟罵國民黨「把台中家長當白痴」，立法院副院長蔡其昌今（1日）也指防疫不分中央地方，但國民黨心中只有政治鬥爭、市長盧秀燕腦袋裝滿政治對抗，狂喊兒童疫苗不夠「是要收在家裡珍藏嗎」？藍營議員要求警方查辦蔡陣營的造謠者；中市府強調目前已有8萬3千多位兒童打完疫苗，施打率達46%，且校園連續2天各將施打1萬多人，並非效率不彰。

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台中市兒童疫苗之亂延燒多天，不僅在議會成為藍綠議員攻防重點，昨晚國民黨粉專貼文「台中市政府努力防疫，蔡其昌團隊拼命造謠，蘇貞昌院長，民進黨的造謠抹黑不抓嗎？」引爆前基進黨立委陳柏惟怒火，開直播狂罵15分鐘，認為國民黨模糊焦點、把台中家長當白痴，「是打算放棄所有中間選民嗎？」

▲國民黨粉專昨晚的圖卡，引爆台中兒童疫苗之亂新一波戰火。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.01）
▲國民黨粉專昨晚的圖卡，引爆台中兒童疫苗之亂新一波戰火。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.06.01）
盧秀燕對手蔡其昌今（1日）與莊競程、黃國書、何欣純等民進黨立委到科博館的兒童疫苗大型接種站視察，對中央開設接種站遭國民黨批作秀，蔡其昌直嗆中市府校園疫苗施打速度太慢，害家長風雨中排隊搶打醫療院所疫苗，他請中央協助設置大型接種站，市府跟國民黨不感謝還罵他。

蔡其昌說，台中校園開打的頭3天只打7千多劑、學齡前幼童家長抱怨沒被造冊，「防疫無藍綠、不分中央和地方，家長擔心抱怨，我們就協助設立大型施打站。盧市長卻開條件說疫苗不能佔到地方額度、不可用到地方醫療資源，我實在聽不懂她在說什麼。」

蔡其昌說盧秀燕的心態，根本是「桌上滿滿的菜都還沒吃，就在想下一餐在哪裡、要吃什麼！如果台中的校園疫苗打很快、快到中央來不及提供，再去罵中央我覺得很對；如果疫苗打不完，是要收在家裡珍藏嗎？」

對於國民黨指他的團隊放假消息，蔡其昌說：「對手腦袋裡不能每天做政治對抗，讓想打的孩子都有疫苗可打，問題不就解決了？一直抹黑我幹什麼？」他呼籲盧秀燕「放下對抗、放下無謂的政治鬥爭，才是真正為這城市好。」

國民黨議員羅廷瑋質疑中央開設大型施打站，排擠到地方原本的量能，台中市衛生局長曾梓展答詢時證實，中央原訂這批給3.8萬劑疫苗，但只到貨3萬劑，少了8千劑。

▲台中市衛生局長曾梓展證實，中央給的這波疫苗比原定少了8千劑。（圖／台中市政府提供，2022.06.01）
▲台中市衛生局長曾梓展證實，中央給的這波疫苗比原定少了8千劑。（圖／台中市政府提供，2022.06.01）
羅再詢問蔡團隊製作假圖卡一事，曾梓展表示已請對方撤下，羅廷瑋嗆綠營：「不是說圖卡完全正確嗎？陳柏惟還出來護航！現在為什麼要下架？」他認為60幾歲的蔡姓助理不懂做哏圖，「這是種標準的惡假害訊息，後面一定有中央廚房操作集體犯罪。」

警察局長蔡蒼柏答詢時說，該則圖卡傳播嚴重不實謠言，已構成犯罪要件。新聞局長鄭照新強調市民只希望看到中央地方合作、讓防疫變得更好，這才是實事求是的態度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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