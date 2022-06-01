疫苗之亂引爆戰火　蔡其昌嗆盧秀燕「腦袋裝滿政治對抗」

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盧秀燕對手蔡其昌今（1日）與莊競程、黃國書、何欣純等民進黨立委到科博館的兒童疫苗大型接種站視察，對中央開設接種站遭國民黨批作秀，蔡其昌直嗆中市府校園疫苗施打速度太慢，害家長風雨中排隊搶打醫療院所疫苗，他請中央協助設置大型接種站，市府跟國民黨不感謝還罵他。
蔡其昌說，台中校園開打的頭3天只打7千多劑、學齡前幼童家長抱怨沒被造冊，「防疫無藍綠、不分中央和地方，家長擔心抱怨，我們就協助設立大型施打站。盧市長卻開條件說疫苗不能佔到地方額度、不可用到地方醫療資源，我實在聽不懂她在說什麼。」
蔡其昌說盧秀燕的心態，根本是「桌上滿滿的菜都還沒吃，就在想下一餐在哪裡、要吃什麼！如果台中的校園疫苗打很快、快到中央來不及提供，再去罵中央我覺得很對；如果疫苗打不完，是要收在家裡珍藏嗎？」
對於國民黨指他的團隊放假消息，蔡其昌說：「對手腦袋裡不能每天做政治對抗，讓想打的孩子都有疫苗可打，問題不就解決了？一直抹黑我幹什麼？」他呼籲盧秀燕「放下對抗、放下無謂的政治鬥爭，才是真正為這城市好。」
國民黨議員羅廷瑋質疑中央開設大型施打站，排擠到地方原本的量能，台中市衛生局長曾梓展答詢時證實，中央原訂這批給3.8萬劑疫苗，但只到貨3萬劑，少了8千劑。
羅再詢問蔡團隊製作假圖卡一事，曾梓展表示已請對方撤下，羅廷瑋嗆綠營：「不是說圖卡完全正確嗎？陳柏惟還出來護航！現在為什麼要下架？」他認為60幾歲的蔡姓助理不懂做哏圖，「這是種標準的惡假害訊息，後面一定有中央廚房操作集體犯罪。」
警察局長蔡蒼柏答詢時說，該則圖卡傳播嚴重不實謠言，已構成犯罪要件。新聞局長鄭照新強調市民只希望看到中央地方合作、讓防疫變得更好，這才是實事求是的態度。
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