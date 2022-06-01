特企／遠百端午「粽」星雲集　飯店名粽應援居家過節

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銷售量其佳的還是屬於飯店名粽組合和地方口碑粽，像是香格里拉台北遠東國際大飯店「情有獨粽禮袋」、香格里拉台南遠東國際大飯店「金虎粽禮袋」、膳馨民間創作料理「臻品干貝粽」，不少消費者自用都是一次買好幾組，無論是居家上班或是孩子上網課，飯店名粽口味多樣、隨時應援你的餐食需求。
家庭餐食需求量大的情況下，祥和蔬食料理「祥和蔬食拌麵組」、台北文華東方酒店「主廚手工X.O.醬」也賣得超好。在家時間長，追劇必備的YOKU MOKU「端午盛樂綜合禮盒」、六福旅遊集團靓禮「楓糖綠豆糕」也是熱銷組。全台遠百再搭配館外「速利便」取貨，讓大家便捷安心歡度佳節。
在回饋方面，「卡好康」5月27日(五)~6月6日(一)九大銀行聯手出擊，百貨服飾單筆刷滿3,500元送350元十足抵用券，名品當日單筆刷滿5,000元送500元十足抵用券，精品當日單筆刷滿10,000元送400元十足抵用券，依此類推，買越多送越多，回饋無上限。6月7日(二)至6月22日(三)攜手八大銀行「採購趣」，全館當日單筆刷滿5,000分六期送200元十足抵用券，每卡每日限換一份，不累贈，限量送完為止。
在「遠百卡好康 夏日採Go趣」檔期是不少消費者採購美妝防曬美白產品的時機，還有面罩下的日常，超強美妝品牌紛紛推出持久底妝組、持久空氣蜜粉新品，為你的不敗底妝做好堅強後盾。
強健自身免疫力，穿上好走運動鞋、擦好防曬，到戶外賞景深呼吸是最幸福的時光。選購戶外踏青服飾和是「卡好康」檔期的首選，同時也不要忘記採購端午「粽」家美食，無論是糯米鹹香的各式粽子，或是伴手點心，全台遠百搭配館外「速利便」取貨超安心。