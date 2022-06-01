星巴克特大杯只有七分滿？內行識破「真相」：當然裝不滿
星巴克擁有獨特醇厚的咖啡風味，搭配美味餐食和精緻甜點，透過香味傳遞美好生活體驗，深受國人喜愛。近來受到網路謠傳，拍攝影片影射星巴克咖啡不分尺寸裝的都是一樣容量（暗喻不用多花錢買大杯）。對此，星巴克不僅大動作在官網上發出澄清公告，今（1）日罕見於粉專上聲明「不明影片誤導顧客權益」，實際示範中杯咖啡裝進特大杯子裡當然裝不滿，約只有七分滿的水位；引起內行鐵粉識破影片疑點，直言「怎麼會被騙，一看就知道是假消息」，指出紙杯明顯造假「看起來杯子就有問題」。
據了解該來源不明的影片，貌似拿出三款品牌紙杯實際倒入咖啡，並將倒滿的中杯咖啡，再倒入大杯及特大杯中卻也能裝滿，影射既然杯內裝的容量都是一樣多，只需購買最小杯量即可。星巴克只好實際示範中杯、大杯、特大杯，同時裝入中杯容量時的咖啡水位，粉絲也說「影片很假 ，但就是會有人一直轉傳」，內行鐵粉指出「影片裡中杯、大杯的壁超厚」，直說「還被騙的要檢討」。
然而星巴克在粉專放上三杯咖啡卻有兩杯沒裝滿的圖片，一時還差點讓沒看清楚的網友，誤以為官方掀底洩漏特大杯根本裝不滿，也引起網友熱論，購買的飲料容量是否滿杯的問題。更有達人透露為讓顧客滿意「星巴克一直都可以去冰補滿奶」；但也有嗜喝咖啡的網友忍不住表示，為了滿杯補滿水或奶，其實是會「影響咖啡整體的味道」。
《NOWnews今日新聞》求證台灣星巴克，業者低調回應「星巴克飲品皆依標準配方製作，如有疑慮請上官網查詢或洽現場門市夥伴。」其實官網上也公開寫明飲品各式尺寸，如Grande指的是16oz（約480ml）的飲料，同時也是最多人點用的Size。