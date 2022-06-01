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水很深？天津市長疑利益輸送「被自殺」　江派卻空降代理

▲習近平派系的天津市長廖國勛今年四月底被官方宣布搶救無效，一個月後空降的卻是江派人馬。（圖／翻攝自北方網）
▲習近平派系的天津市長廖國勛今年四月底被官方宣布搶救無效，一個月後空降的卻是江派人馬。（圖／翻攝自北方網）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-01 14:32:36

中共20大前涉及權力分配最重要的北戴河會議即將到來，天津市長、天津市委副書記廖國勛卻離奇死亡，被官方宣布「因突發疾病搶救無效」，外界猜測廖國勛和曾長期擔任天津副市長卻在重慶市委副書記任職間「病死」的任學鋒一樣「被自殺」，為中國權力變化配置疑雲更添疑慮。

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中國領導人、中共總書記習近平有意在年底20大爭取三度連任，不過在新冠疫情失控、上海北京封城擾亂經濟和俄烏戰爭站錯邊等種種疑慮下，各派系之間的權力鬥爭更顯暗潮洶湧；天津市長廖國勛被官方宣布4月27日「因突發疾病經搶救無效」死亡，而一個月後曾任北京市副市長的張工就被提名履新天津市委副書記，也就是即將空降天津市作為代理市長，分析人士更稱這是江派奪下習派地盤的證明。

根據《天津日報》公布消息，4月27日天津市長廖國勛因突發疾病搶救無效去世，終年59歲，當局罕見未公布病因，但有消息人士透露廖國勛的死「相當突然」，原因或許與先前才傳出他被舉報與核酸檢測公司利益輸送有關，更有網友認為他是「畏罪自殺」或甚至「被自殺」，不過至今並無確切答案。

天津市長期被視為江澤民派系的重要據點，也是傳出「彭帥事件」的中共前常委張高麗利益地盤，根據《看中國》報導指出，有消息人士透露廖國勛因為遭大量舉報與天津康希諾、天津九安醫療等兩家核酸檢測醫療產品公司有利益輸送關係，在被中紀委約談之後，下午就在辦公室「突然死亡」且直到晚上十點多才被發現。

此前，張高麗性侵網球女將彭帥的消息突然被曝光，外界認為這是在去年中共六中全會召開前，內部派系鬥爭白熱化的跡象。消息來源更可能來自現任天津市委書記、人稱變色龍的李鴻忠，他過去曾是江派人馬，在2016年卻率先喊出「習核心」獲得習近平重用，分析人士認為李鴻忠便是靠「彭帥事件」攻擊江澤民派系而為習近平政治服務；但空降天津市長的卻是江澤民人馬張工，意味著江派從習派口中奪下地盤。

由於廖國勛各種死亡細節、時間及病因等都沒有，引發各界疑慮，再加上中國第一季GDP數據出爐，天津增速僅0.1%，只贏過3月封城的吉林，幾乎形同全國倒數第一；眼下廖國勛之死恰好正逢中共天津市委換屆之前，主政天津的李鴻忠是否因此受牽連影響高升進京的仕途、代表江派、曾被習近平下令調任坐冷板凳的張工空降後又會帶來什麼影響，都對即將揭開序幕的中共20大帶來不確定因素。
 

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