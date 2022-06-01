水很深？天津市長疑利益輸送「被自殺」　江派卻空降代理

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根據《天津日報》公布消息，4月27日天津市長廖國勛因突發疾病搶救無效去世，終年59歲，當局罕見未公布病因，但有消息人士透露廖國勛的死「相當突然」，原因或許與先前才傳出他被舉報與核酸檢測公司利益輸送有關，更有網友認為他是「畏罪自殺」或甚至「被自殺」，不過至今並無確切答案。
天津市長期被視為江澤民派系的重要據點，也是傳出「彭帥事件」的中共前常委張高麗利益地盤，根據《看中國》報導指出，有消息人士透露廖國勛因為遭大量舉報與天津康希諾、天津九安醫療等兩家核酸檢測醫療產品公司有利益輸送關係，在被中紀委約談之後，下午就在辦公室「突然死亡」且直到晚上十點多才被發現。
此前，張高麗性侵網球女將彭帥的消息突然被曝光，外界認為這是在去年中共六中全會召開前，內部派系鬥爭白熱化的跡象。消息來源更可能來自現任天津市委書記、人稱變色龍的李鴻忠，他過去曾是江派人馬，在2016年卻率先喊出「習核心」獲得習近平重用，分析人士認為李鴻忠便是靠「彭帥事件」攻擊江澤民派系而為習近平政治服務；但空降天津市長的卻是江澤民人馬張工，意味著江派從習派口中奪下地盤。
由於廖國勛各種死亡細節、時間及病因等都沒有，引發各界疑慮，再加上中國第一季GDP數據出爐，天津增速僅0.1%，只贏過3月封城的吉林，幾乎形同全國倒數第一；眼下廖國勛之死恰好正逢中共天津市委換屆之前，主政天津的李鴻忠是否因此受牽連影響高升進京的仕途、代表江派、曾被習近平下令調任坐冷板凳的張工空降後又會帶來什麼影響，都對即將揭開序幕的中共20大帶來不確定因素。