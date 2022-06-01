改善「行」得安全　議員：而非拚命開罰單

我是廣告 請繼續往下閱讀
議員張耀中表示，據全國道安資訊，台中市110年車禍事故總件數達4萬3277件，較109年增加1620件，但全國總件數是35萬8190件，反而減少4203件；若再檢視「開罰單」，邏輯上開罰單是交通執法也是交通教育的一環，應該有效減少事故發生，但110年台中市共開出了177萬2181張罰單，比109年多出了近3萬張，但車禍案件不增反減。
張耀中舉例，其中超速60公里以下所開出的罰單，在109年是27萬多張，110年則是42萬7112張，增加了15萬多張非常驚人，兩相比較，開罰單無法降低交通事故案件。
此外，台中市罰單數比高雄市（159萬1565張）、桃園市（137萬7497張）多，但去年度高雄市和桃園市的車禍事故分別是減少1661件和2945件，可見開罰單與交通安全和減少交通事故沒有關係。
議員謝志忠指出，車禍件數與罰單數據大幅增加，交通局是否有認真探究原因？ 根據交通部道安資訊查詢網，統計每年車禍十大肇事熱點，特別是有「兩路段」年年上榜：分別是北區五叉路口（崇德路一段、三民路三段、錦南街、五權路）、清水內山公路與中山路口，多年的發生，交通局這幾年究竟做了什麼努力與改善作為？
謝志忠近一步指出，另外兩個新的肇事熱點，交通局必須特別注意：豐原區內山公路與豐原大道一段、大雅學府路250巷&學府路二號橋這兩條，交通局應該立即去現場，檢視交通號誌及道路狀況，優化導流規劃，提出具體改善方案。
議員要求，雖然各危險路段交通複雜、車流量高，然而政府的功能就在於解決問題，降低危險保障市民安全。強烈主張：交通局必需提出具體改善方法，全方位完善檢討與防治，讓市民「行」得安全。
警察局長蔡蒼柏表示，交通事故防制與道路工程、交通工程、交通執法、交通安全教育等4個面向有關，交通執法為防制方式之一。警察局已歸納 A1交通事故7大違規樣態，並自今日展開精實執法2.0，以有效降低各類交通事故。
交通局長葉昭甫指出，交通工程方面，交通局持續針對易肇事地點推動分型態分層逐級討論，運用大數據分析、碰撞構圖等科學方式，以及交改小組及道安會報等會議，分析路口詳細碰撞型態，並視案件邀集相關單位研擬改善對策，以提供用路人安全交通環境。教育宣導部分，市府也持續結合公私部門資源，針對高齡者、年輕族群、校園兒童等分眾辦理交通安全宣導，將交通安全文化落實於日常生活中，強化民眾交通安全觀念。