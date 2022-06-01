改善「行」得安全　議員：而非拚命開罰單

疫情期間民眾減少出門，卻罰單愈開愈多、車禍件數也越多，民進黨台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、黃守達等人今 (1) 日聯合質詢表示，以「數字會說話」要求警察局長蔡蒼柏就道路的設計、安全等做全盤檢驗，而非拚命開罰單。

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議員張耀中表示，據全國道安資訊，台中市 110 年車禍事故總件數達 4 萬 3277 件，較 109 年增加 1620 件，但全國總件數是 35 萬 8190 件，反而減少 4203 件；若再檢視「開罰單」，邏輯上開罰單是交通執法也是交通教育的一環，應該有效減少事故發生，但 110 年台中市共開出了 177 萬 2181 張罰單，比 109 年多出了近 3 萬張，但車禍案件不增反減。

張耀中舉例，其中超速 60 公里以下所開出的罰單，在 109 年是 27 萬多張， 110 年則是 42 萬 7112 張，增加了 15 萬多張非常驚人，兩相比較，開罰單無法降低交通事故案件。

此外，台中市罰單數比高雄市（ 159 萬 1565 張）、桃園市（ 137 萬 7497 張）多，但去年度高雄市和桃園市的車禍事故分別是減少 1661 件和 2945 件，可見開罰單與交通安全和減少交通事故沒有關係。

議員謝志忠指出，車禍件數與罰單數據大幅增加，交通局是否有認真探究原因？ 根據交通部道安資訊查詢網，統計每年車禍十大肇事熱點，特別是有「兩路段」年年上榜：分別是北區五叉路口（崇德路一段、三民路三段、錦南街、五權路）、清水內山公路與中山路口，多年的發生，交通局這幾年究竟做了什麼努力與改善作為？

謝志忠近一步指出，另外兩個新的肇事熱點，交通局必須特別注意：豐原區內山公路與豐原大道一段、大雅學府路 250 巷 & 學府路二號橋這兩條，交通局應該立即去現場，檢視交通號誌及道路狀況，優化導流規劃，提出具體改善方案。

議員要求，雖然各危險路段交通複雜、車流量高，然而政府的功能就在於解決問題，降低危險保障市民安全。強烈主張：交通局必需提出具體改善方法，全方位完善檢討與防治，讓市民「行」得安全。

警察局長蔡蒼柏表示，交通事故防制與道路工程、交通工程、交通執法、交通安全教育等 4 個面向有關，交通執法為防制方式之一。警察局已歸納 A1 交通事故 7 大違規樣態，並自今日展開精實執法 2.0 ，以有效降低各類交通事故。