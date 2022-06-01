第四天然氣接收站破壞生態？台電：協和增氣三目標

台電協和電廠規畫填海造陸約18.6公頃，興建第四座天然氣接收站，引發基隆市議員及地方民眾不滿，認為是在破壞海洋生態。對此，台電今（1）日回應，協和新增燃氣機組是北北基數百萬人用電的重要電源，「以氣換油」更能滿足地方對減少碳排的殷切期盼，建設過程會以滿足用電、符合減排期待、追求生態永續為三大目標。
基隆市議員王醒之、陳薇仲以及張淵翔等人針對台電協和電廠規畫填海造陸，發起「護海公投」，表示寸海不讓，要保護海洋生態。稍早台電回應坦言，協和新增燃氣機組作為北北基數百萬人用電的重要電源，是基隆、南港及汐止生活圈經濟發展及民生需求的堅實後盾，並指出協和「以氣換油」，也是國家邁向淨零前推動低碳電力的重要建設。
台電表示，協和電廠計畫興建兩部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展的電力需求，避免北北基用電過度，仰賴電網線路融通的「外援」，因此有必要協和計畫對供電穩定。
除了供應用電外，台電說明協和「以氣換油」更能滿足地方民眾對於改善空氣品質及減少碳排的殷切期盼，數據顯示，以氣換油在空污總量排放上可減少逾9成；在溫室氣體減排上，也可減少碳排超過5成。
針對地方關切的生態議題，台電進一步強調，維持供電穩定、滿足民眾及產業的用電需求，是台電的使命，同時減少碳排和空污、確保生態環境永續，也是台電的社會責任，推動協和電廠「以氣換油」，台電會兼顧以上三個目標，確保電廠與在地社群、生態的共榮。