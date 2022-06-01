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張博洋看板被破壞　遭嫌捅破插菸蒂「請吃菸」

▲台灣基進新聞部主任、高雄三民區議員參選人張博洋，他的競選看板牙齒處被捅破插入菸蒂「請吃菸」。（圖／張博洋提供）
▲台灣基進新聞部主任、高雄三民區議員參選人張博洋，他的競選看板牙齒處被捅破插入菸蒂「請吃菸」。（圖／張博洋提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-01 15:10:51

台灣基進新聞部主任、高雄三民區議員參選人張博洋張貼於三民區大順二路與建工路口（公車站牌：高雄高工）及天祥二路31號前（公車站牌：民族一路口）之競選看板，分別於5月10、25日遭人發現遭破壞，牙齒處被捅破插入菸蒂「請吃菸」，警方循線在昨日中午逮捕盧姓犯嫌，依毀損罪函送高雄地檢署。

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候選人競選看板遭破壞，轄區三民二警方旋即成立專案小組偵查，經查兩處海報，均為人像牙齒處遭汙損，隨即在現場執行鑑識採證、調閱周遭監視器影像並實施訪查，查知犯嫌係60歲的盧姓嫌疑人，並於5月31日11時許在三民區天祥二路迅查到案說明。

▲台灣基進新聞部主任、高雄三民區議員參選人張博洋競選看板遭盧嫌破壞。（圖／翻攝畫面）
▲台灣基進新聞部主任、高雄三民區議員參選人張博洋競選看板遭盧嫌破壞。（圖／翻攝畫面）
警方指出，張博洋親至分局表示，對盧嫌行為不願追究亦不提告（民、刑事部分），且對警方表示感謝之意，但全案仍依刑法毀損罪函送高雄地檢署；張博洋說，原本以為是政治立場不同的民眾蓄意破壞，故揚言提告希望遏止選舉歪風，但經警方查證，嫌犯為一名準備去排隊領便當的遊民，疑因等便當時無聊手癢遂起意在看板上戳洞、插菸蒂。

張博洋指出，考量該遊民並非因為政治立場不同而犯案，且基層艱苦人生活本已不易，故決定不予以提告，也感謝警方迅速破案，至於是否修復看板，張博洋表示，因選舉預算緊繃，會先把錢花在其他要緊的開支上，無法立刻維修，另強調，他本人沒有抽菸習慣，若未來還有民眾要「請一支菸」，只能微笑婉拒。

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