吳宗憲曾多次接觸確診者 起床遇一症狀爆「可能中過」
節目《小明星大跟班》近日播出「我確診了怎麼辦？被隔離的那些日子」，邀來曾經確診的藝人現身說法，而主持人吳宗憲則好奇自己接觸過不少確診者都沒事，是否是「天選之人」，但他想想後又覺得有另一種可能：「我後來想起我可能有確診過，然後是無症狀，因為有天我起床要去打球，照理是很興奮，但突然間覺得很酸痛，怎麼打就是不順。」同場來賓也認為不無可能，畢竟確診症狀和感冒很像。
李妍瑾則是在得知與確診者接觸後，每天都會快篩2次，但症狀卻來得超突然：「我直播的時候突然骨骼痠痛，發冷、發燒，而且我是第一批進去的，那批也比較嚴格，我足足關滿10天，我上一次這樣被關是打司機那次！」不過被隔離的李妍瑾也沒閒著，因為防疫政策不斷調整，很多確診的粉絲都來請教防疫SOP，李妍瑾不僅化身「民間服務處」，還幫忙整理「線上看診懶人包」。
同樣也染疫的徐凱希則成為「獵巫」對象：「心理壓力大於生理，很多私訊都說妳很自私，還有說都是妳害我喜歡的藝人確診。」這讓徐凱希覺得委屈，其實在得知確診時心情非常愧疚，還打電話向各節目單位道歉，Sandy（吳姍儒）聽完也很有感：「藝人的心理壓力是工作沒辦法戴口罩，沒辦法做什麼預防，妳一確診就想糟糕！到底有沒有誰家有小孩、老人，會很擔憂這些。」
Sandy則抱怨在隔離期間，吳宗憲天天瘋傳各種「抗疫假新聞」：「你不要活得越來越像長輩，我確診期間，他一直傳一些莫名其妙的視頻給我，叫我試這個試那個，我說漱鹽水真的不會讓Omicron沒事，而且你確診之後，漱鹽水有什麼用啊？就只是很鹹而已啊！」
※【NOWnews 今日新聞
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