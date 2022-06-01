台積電落腳台中　議員籲市府「坐在金山不知有金山」

台中市議會今 (1) 日進行市政總質詢，國民黨市議員楊正中質詢提到，台積電擴廠落腳台中，目前中科二期擴大都市計畫進行通盤檢討，他建議市長盧秀燕應率領隊團把握機會，爭取打造半導體產業園區的契機，日本、荷蘭等各國的台積電產業鏈急在西屯一帶找地，不要「坐在金山上，不知有金山？」應立即啟動作業。

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楊正中說，他在地服務 25 年，舉出西屯六大願景，完成會更紅：一、「結合台積電廠設廠建立半導體產業聚落」二、「發展會展產業企促進經發展增加就業」三、「開闢中清乙工 15M-1 、 15M-2 活化中清乙工疏解大雅交流堵車道」四、「筏子溪沿岸景觀休閒步道改善」五、「開闢漢翔路銜接環中路到西屯路」六、「安和公園興建協和活動中心」。

楊正中指出，台積電擴廠落腳在台中，市長盧秀燕要掌握契機，爭取半導體產業園區。離台積電最近的中清乙工，因先天不良，面積太小、後天失調，回饋金太高，周邊道路完全沒有開闢，要整體開發非常困難。但藉台積電「可以活起來」，因中清乙工有絕對交通便利優勢，在交流道旁， 15 分鐘內可到達台積電，都符合要求。

因此，楊正中主張，在中清乙工以西、大雅中山路以東，這塊 60 公頃的農業區，趕緊配合中科三期都市計畫變更，讓西屯搭上台積電列車，一舉打造新的半導體產業聚落。

楊正中說，據他了解，台積電設廠已衍生供應鏈缺地議題，其中日本、荷蘭等多國大企業忙著在台中獵地，西屯、台中市要發展的機不可失！打造半體產業鏈，對經濟發展、就業機會大有助益。

市府都發局長黃文彬表示，中清乙工鄰近農業用地，變更作為台積電相關供應鏈產業園區，將配合目的事業主管機關需求辦理。