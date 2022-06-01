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恩恩爸再次重申「第二塊拼圖」！陳時中：今天已準備好

▲恩恩父親全力追查「消失的81分鐘」真相，今（1）日凌晨，他表示，已收到1922的通話紀錄，拿到第一塊拼圖，但橫向聯繫處置，還需要相關單位再提供。（圖／讀者提供）
▲恩恩父親全力追查「消失的81分鐘」真相，今（1）日凌晨，他表示，已收到1922的通話紀錄，拿到第一塊拼圖，但橫向聯繫處置，還需要相關單位再提供。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-01 15:23:40

新北市中和區2歲男童（恩恩），上月14日在家中因確診昏迷，家屬打電話求救等了81分鐘救護車才到，最終恩恩與病魔抵抗6天後，仍不幸離世，恩恩父親全力追查「消失的81分鐘」真相，今（1）日凌晨，他表示，已收到1922的通話紀錄，拿到第一塊拼圖，但橫向聯繫紀錄，還需要相關單位再提供，對此，指揮中心則指出，「今天就準備好了」。

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恩恩父親指出，自己向衛服部申請調閱了兩部分的資料，今天收到的資料是衛福部的第一塊拼圖「我和1922之間的通話錄音」和一份回覆公文，至於衛服部的第二塊拼圖「1922在接到我的電話後跟其他單位的橫向聯繫紀錄」，今天還沒有拿到，他也當場向疾管署人員再次表達重申這塊請求，請他們盡快提供。

指揮官陳時中表示，由於橫向聯繫紀錄不只有錄音檔，某部分聯繫作業有透過電腦及傳真等方式，需要些時間稍作整理，目前都已準備妥當，隨時可以提供。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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