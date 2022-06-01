徐小可開槓陳時中後再道歉 勉勵郭彥均喊「別碰政治」
徐小可與阿Ben（白吉勝）結婚多年，育有2子1女，前陣子本土確診病例爆發，她因不滿兒童沒得打疫苗、學校停課標準，槓上陳時中並飆罵他「練肖話」，引發網友兩派聲浪，最後也向外界道歉。徐小可今（1）日與老公雙雙出席活動，透露孩子目前都還沒打疫苗，至於郭彥均因「很多孩子走了」被砲轟，夫妻倆也呼籲不要碰政治。
徐小可、阿Ben這次公開露面時再次道歉，表示3個孩子都已經滿5歲，可以接種疫苗，不過還是會依照學校安排：「陸續填寫同意書中，現階段意願性目前則還沒。」同時澄清當時會開罵陳時中，並不是為了想藉聲勢搶疫苗。
郭彥均日前因曬出一張「很多孩子走了」截圖，引發社會輿論，還被政府官員關切，而也曾在疫情下失言的徐小可和阿Ben，表示已經傳訊關心對方，坦言能理解郭彥均的心情，畢竟身為公眾人物，言行確實要多加思考，同時強調不是很了解政治這種東西，所以能不碰就不碰。
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