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徐小可開槓陳時中後再道歉　勉勵郭彥均喊「別碰政治」

▲徐小可、阿Ben再次向陳時中道歉。（圖／清新門診提供）
▲徐小可、阿Ben再次向陳時中道歉。（圖／清新門診提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-01 16:01:48

徐小可與阿Ben（白吉勝）結婚多年，育有2子1女，前陣子本土確診病例爆發，她因不滿兒童沒得打疫苗、學校停課標準，槓上陳時中並飆罵他「練肖話」，引發網友兩派聲浪，最後也向外界道歉。徐小可今（1）日與老公雙雙出席活動，透露孩子目前都還沒打疫苗，至於郭彥均因「很多孩子走了」被砲轟，夫妻倆也呼籲不要碰政治。

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▲徐小可以「漂亮」分身大罵陳時中練肖話。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲徐小可前陣子大罵陳時中練肖話。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
徐小可、阿Ben這次公開露面時再次道歉，表示3個孩子都已經滿5歲，可以接種疫苗，不過還是會依照學校安排：「陸續填寫同意書中，現階段意願性目前則還沒。」同時澄清當時會開罵陳時中，並不是為了想藉聲勢搶疫苗。

郭彥均日前因曬出一張「很多孩子走了」截圖，引發社會輿論，還被政府官員關切，而也曾在疫情下失言的徐小可和阿Ben，表示已經傳訊關心對方，坦言能理解郭彥均的心情，畢竟身為公眾人物，言行確實要多加思考，同時強調不是很了解政治這種東西，所以能不碰就不碰。

▲郭彥均失言，深夜在社群平台緊急道歉。（圖／郭彥均FB）
▲郭彥均日前因曬出一張「很多孩子走了」截圖，引發社會輿論。（圖／郭彥均臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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