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本土＋88,247例！再增2例不滿一歲嬰兒染疫家中死亡

本土＋88,247例！再增2例不滿一歲嬰兒染疫家中死亡
本土＋88,247例！再增2例不滿一歲嬰兒染疫家中死亡

健康醫療網

2022-06-01 16:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增88,293例COVID-19確定病例，分別為88,247例本土個案及46例境外移入（31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增122例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之88,247例本土病例，為42,365例男性、45,861例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案縣市分布

  • 新北市14,894例
  • 臺中市11,511例
  • 高雄市11,499例
  • 桃園市9,568例
  • 臺南市7,634例
  • 臺北市7,480例
  • 彰化縣4,852例
  • 屏東縣3,177例
  • 新竹縣2,527例
  • 新竹市2,008例
  • 苗栗縣2,008例
  • 雲林縣1,852例
  • 宜蘭縣1,622例
  • 南投縣1,496例
  • 花蓮縣1,493例
  • 基隆市1,423例
  • 嘉義縣1,226例
  • 臺東縣902例
  • 嘉義市677例
  • 澎湖縣215例
  • 金門縣131例
  • 連江縣52例
1個多月、5個月大嬰兒染疫在家中死亡　兒童腦炎重症個案再＋1

指揮中心指出，今日新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。

針對死亡個案中的2例嬰兒死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞說明，1例為1個多月大的本國籍男嬰，有2位同住家人先前就確診，該案本身早產兒，出生後發現肺部有疾病，男嬰在5月24日發燒，5月25日早上家長發現男嬰昏迷缺氧，全身發紫，經過警方協助陪同到醫院採撿PCR陽性，當時已沒有生命跡象並開立死亡診斷書，判定死因為新冠肺炎感染和呼吸衰竭，屬於家中死亡個案。

羅一鈞補充，另1例為印尼籍5個月大的女嬰，家長為印尼籍，由母親的朋友照顧，5月14日女嬰發燒到38度，但沒有就醫，當天照顧者幫女嬰執行快篩為陽性；5月15日女嬰昏迷，沒有反應，全身發紫的情況，女嬰由照顧者協助送醫收治，到醫院已沒有生命徵象，經過司法相驗檢驗死因為感染新冠肺炎，PCR為陽性，開立行政相驗診斷書是診斷為新冠肺炎合併心肺衰竭。

至於今日增新的兒童重症個案，羅一鈞表示，該名9歲男童，本身沒有慢性疾病，5月29日發燒40度，在家中快篩陽性，有到衛生所通報、開藥回家治療，返家後出現抽搐和意識變化情況，由家長帶到醫院急診；在急診中，懷疑是腦炎安排住院開立瑞德西委和抗癲癇藥物治療，目前在一般隔離病房治療，沒有使用氧氣，生命徵象穩定，目前仍在住院中，這是新增的腦炎個案。

羅一鈞指出，目前整個兒童重症累積數為29例，其中有15例是腦炎，6例是肺炎，2例是敗血症，1例是共病腦腫瘤，3例是家中死亡個案。腦炎死亡個案數為5位，其餘10名腦炎個案病況都有改善，病況正在恢復中。

推動「專責病房Skill-Mixed照護」降低醫護人員負擔

針對專責病房Skill-Mixed照護，指揮官陳時中說明，由醫院安排訓練照顧輔佐人員，進一步提供餵食、翻身、更衣及身體清潔等照顧工作，以降低醫護人員負擔。

至於每人津貼基準中，陳時中表示，每人每班8小時，發給津貼5,000元、採3班制，每日平均名照護輔佐人員以照護6床為原則，預計6月1日起開始實施。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53996

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