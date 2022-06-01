華視4月至今出包10次未有懲處 NCC：依流程進行
華視製播意外頻傳，4月至今出包已滿10次之多，作為監理機關，國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗今（1）日於例行記者會上表示，華視上架52部分已經請各縣市政府意見回報，再向委員會提出，至於製播出包處置，涉及違規部分，一樣按照SOP提到廣播電視節目內容委員會審議，持續進行中。
面對媒體提問華視處置效率慢，至今仍未有任何處置結果，難道要等到中秋節之後？翁柏宗說明，目前已經由外部審查完畢，後再提到委員會審議，其實外部審議在上上週已經結束，之後的流程就是按照說規則，按照議程審議。
翁柏宗表示，關於華視的問題，目前應該是前幾次事件都有送到外部審議，不過NCC不能介入外部審查機制，會經由事發時間逐一審查，只要是民眾檢舉事項，都會送到廣播電視節目諮詢委員會議。NCC說明，以華視剛開始的幾件重大違失，發生時間較早，已經啟動調查，先前也請華視到會內進行意見陳述，但是因為個案會要維持先進先出的原則，都要請當事人進行意見陳述才會再送到委員會。
NCC說明，目前已經接收到37件民眾申訴，包含內容瑕疵和內控失靈問題。翁柏宗強調，個案會藉由督導委員督導，NCC不宜介入，另外對於華視上架52台進度，為地方商業機制，已經請各縣市政府表示意見並回函，業管處已整理意見，之後提報至委員會。