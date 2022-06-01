口罩如何防潮不變質？專家教「免錢」收納法：千萬別丟掉
口罩也有保存期限，表訂來說是5年，但如果沒有好好收納，一但受潮也就失去保護能力。台灣藥品行銷暨管理協會發言人、也是執業藥師沈采穎認爲最佳的收納方式其實不用多花錢，且民眾一盒口罩還沒用完就又開一盒，讓藥師搖頭說：「不好啦！」
沈采穎說，口罩最怕的就是「受潮」，潮濕了就沒有保護效果，最理想的收納方式就是放進防潮箱，並將濕度設定在50度以下，但多數民眾家裡沒有防潮設備，沈采穎建議裝口罩的紙盒別丟掉，據她觀察，民眾為了節省空間，口罩拆開之後就會把紙盒丟掉，但其實紙盒有防潮吸濕的效果，將口罩放在紙盒內可以避免受潮導致口罩變質。
另外，她也發現現在口罩款式五花八門，民眾往往同時開多盒使用，沈采穎建議一盒用完再換下一盒，避免打開後接觸過多空氣，造成潮濕而影響效果，如果有單片包也會是不錯的選擇。此外，囤放太久的口罩，當發現口罩跟耳帶的黏合處容易鬆脫斷掉，可能是保存不當受潮了，也不建議繼續使用。
消毒用品部分，常見的酒精比較不會有變質或是過期的問題，但因爲是易燃物，保存方式需要放置在陰涼處。至於次氯酸水的功效以及可以保存多久，各家都不相同，沈采穎認為關鍵就是「盡快用完」，還有瓶子需要「阻光」。相對於次氯酸水，她反而比較建議使用「二氧化氯錠劑」，要使用的時候再製作，本來是黃色當變成白色就比較沒有效果，可以很明確判斷還能不能使用，通常期限大約是一個禮拜，且殺菌力會比次氯酸水還要穩定。