中市府千人確診　議員憂分艙分流不確實

國內新冠疫情嚴峻，台中市政府截至 5 月 31 日已有 1078 人確診，其中包含 11 名官員，市議員楊典忠、何文海總質詢表示，市府從今年四月就進行分艙分流辦公，但是染疫確診人數卻不斷增加，最近半個月確診隔離人數還倍增，質疑市府分艙分流不確實，議員要求盧市長關心每位市府員工的確診狀況，做好防疫衛生確保身體健康。市長盧秀燕表示，台灣疫情高漲，不應苛責確診者，市府採分艙分流辦公。

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楊典忠表示， 4 月底的府會餐敘，造成 2 副市長、 6 名局長確診，導致教育文化委員會、交通地政委員會業務質詢時，副市長、局長缺席，近日，財政、農業、主計處 3 官員先後確診，確診官員已達 11 人，市府進行分艙分流辦公，染疫情形每天還在不斷增加， 5 月底即破千人確診。質疑市政府分艙分流是不是執行不確實？

何文海表示，市府各單位確診人數不停升溫，原先就已無法應付民眾的感染個案數，如今市府人員自己先倒，讓台中市民更難尋求依靠，他質疑是不是沒有優先做好防疫分流措施，造成事情一發不可收拾。

盧秀燕表示，這是台灣整體問題，總統府有 450 名員額，有 140 人確診，確診佔三分之一，而台中市政府有 4 萬多名員工，有 1078 人確診，台灣疫情高漲，不應該過度苛責確診者，有誰願意確診，應該有同理心。

盧秀燕指出，市府辦公採分艙分流方式，主計處長確診是因家人染疫而被感染，副市長、局長應邀議會出席餐會確診，現在把確診者影射為趁機休假，太缺乏同理心。

楊典忠立即回應說，市府首長染疫確診影響健康，不是要獵巫，確診問題是提醒市長加強防疫。