中市府千人確診　議員憂分艙分流不確實

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楊典忠表示，4月底的府會餐敘，造成2副市長、6名局長確診，導致教育文化委員會、交通地政委員會業務質詢時，副市長、局長缺席，近日，財政、農業、主計處3官員先後確診，確診官員已達11人，市府進行分艙分流辦公，染疫情形每天還在不斷增加，5月底即破千人確診。質疑市政府分艙分流是不是執行不確實？
何文海表示，市府各單位確診人數不停升溫，原先就已無法應付民眾的感染個案數，如今市府人員自己先倒，讓台中市民更難尋求依靠，他質疑是不是沒有優先做好防疫分流措施，造成事情一發不可收拾。
盧秀燕表示，這是台灣整體問題，總統府有450名員額，有140人確診，確診佔三分之一，而台中市政府有4萬多名員工，有1078人確診，台灣疫情高漲，不應該過度苛責確診者，有誰願意確診，應該有同理心。
盧秀燕指出，市府辦公採分艙分流方式，主計處長確診是因家人染疫而被感染，副市長、局長應邀議會出席餐會確診，現在把確診者影射為趁機休假，太缺乏同理心。
楊典忠立即回應說，市府首長染疫確診影響健康，不是要獵巫，確診問題是提醒市長加強防疫。
衛生局長曾梓展表示，目前知道是各單位零星個案，可見傳染源都來自於外部，不是在辦公區域造成群聚，市府目前依照中央規定，一人確診後九宮格附近的員工，市府都會同意居家辦公或居隔。