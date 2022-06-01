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虧大了！勞動基金4月再虧1415億元　運用局：長期仍穩健

▲勞動基金運用局今（1）日表示，今年截至4月止，勞動基金虧損新台幣1983.6億元，其中4月就虧損1414.9億，為基金局創立來單月第2高虧損。（圖／NOWnews資料照）
▲勞動基金運用局今（1）日表示，今年截至4月止，勞動基金虧損新台幣1983.6億元，其中4月就虧損1414.9億，為基金局創立來單月第2高虧損。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-01 16:05:16

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布最新勞動基金運用績效，受疫情、高通貨膨脹、地緣政治等因素衝擊，今年截至4月止勞動基金虧損新台幣1983.6億元，其中4月就虧損1414.9億，為基金局創立來單月第2高虧損，但長期基金績效仍穩健，請勞工朋友不用太過擔心。

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勞動基金運用局表示，4月份由於俄烏戰事仍不見曙光、中國大陸疫情升溫再度封城，讓全球供應鏈危機雪上加霜，推升大宗商品價格上揚，通貨膨脹急速攀升，各國加速緊縮貨幣政策因應，對企業獲利與經濟成長產生壓力，紛紛下修經濟成長預測，導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

以美國科技股為主的NASDAQ綜合指數4月單月下跌13.26％，寫下金融海嘯以來最大單月跌幅，而S&P500指數下跌8.8％，MSCI全球股票指數也下跌8%。累計今年迄4月底止MSCI全球股票指數下跌12.94％，MSCI新興市場股票下跌11.77％，台灣加權股價指數下跌8.93％，而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌11.30％。

勞動基金運用局指出，勞動基金以追求長期穩健收益為投資目標，積極布局於全球股票、債券及另類資產，今年以來全球金融市場大幅震盪下跌，增加投資操作難度，運用局積極掌握全球政經情勢，強化風險控管，並適時調整投資布局，以降低市場衝擊。

針對許多勞工擔憂的「會不會影響退休金」。勞動基金運用局說，基金短期運用績效雖受到波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101~110.04）平均報酬率為4.98％，近5年（106~110.04）平均報酬率則為5.64％，長期投資績效仍屬穩健；加上新制勞工退休金依法有2年期定期存款的最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損，因此勞工朋友不用太過擔心。

勞動基金運用局表示，由於俄烏軍事衝突未歇，加劇全球通膨壓力，在各國緊縮貨幣政策下，企業獲利與終端消費需求也將面臨挑戰，進而影響經濟復甦力道。為確保基金投資收益並有效控管基金風險，未來除加強資產配置及深化投資運用決策，仍將秉持多元分散原則，持續密切關注金融市場的動態，審慎布局各類資產並分散投資風險，並落實各項風險管控機制，以維護基金長期穩健收益。

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