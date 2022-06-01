高市增10461 陳其邁：疫情進入高原期 遠距教學延一週
高雄市今（1）日新增10461例確診病例。市長陳其邁表示，預估未來10天，高雄市的疫情流行將進入高原期，預估盛行率達11-15%時才會像北部下降，而北部地區過去有幾波疫情感染，加上今年4月染疫速度快，因此群體免疫狀況比高雄來的好，提醒市民加強防疫。對此，教育局長謝文斌隨後也宣布高中以下學校暫停實體課程延至6月12日 。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，相較於昨日疫情，今天約新增1100左右，約增加一成，確診者在診所、醫院判斷快篩陽的部分占了94.1%，比例未有變動；經PCR判斷確診約5.9%也未有變動，研判疫情仍是穩定狀態。分析確診個案年齡層分布，高齡者占比有些微下降趨勢，相對年輕族群，包括0-39歲都有略為升高，大多是職場傳播鏈延伸到家庭，高齡族群先感染、發病，年輕族群也接著確診，造成5月31日至6月1日疫情些微變化。另外，50-64歲確診個案仍再創新高，40-49歲是社交活動力較高的族群，需要特別留意。
謝文斌表示，高雄高中以下學校、公立幼兒園、補習班、課照中心，暫停實體課程改線上教學，時間延長至6月12日。非營利、準公、私立幼兒園則自主決定暫停實體課程時間，家長如無法照顧子女，學校、幼兒園、課照中心須提供基本照顧服務。
謝文斌指出，畢業典禮仍依學校協商方式、時間辦理，不受影響，另外，到校接種疫苗仍持續進行，也不會受影響。
陳其邁認為，高雄流行曲線於5月30日逐漸出現疫情高原期，預估未來10天出現高峰，提醒民眾注意各場所防疫規定，若篩檢頻率越高，就越可能接近實際發生率，預估端午節往後10天處於高原期狀態。
陳其邁分析指出，目前高雄本土疫情盛行率約5.9%，市府預估高雄盛行率要達10-15%，疫情反轉才會趨減。北部地區去年有Alpha、Delta病毒感染，但在這幾波感染裡，高雄都不曾受影響，因此北部地區民眾本身就留有群體免疫效果，再加上今年染疫速度，從4月就累積大量病例，其中有些人已經康復，因此群體免疫狀況會比高雄來的好。
陳其邁也強調，「以篩代隔」加強篩檢進行7天居家隔離，找到確診個案就能預防疾病傳播，市府庫存有足量的快篩試劑，足以應付未來1個月的需求。
※【NOWnews 今日新聞
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