天虹副總是堂弟？羅秉成嗆爆料者 以懷疑為名行人身攻擊
天虹科技副總羅偉瑞日前開車撞死機車戴姓騎士，爆出向警方關說事件。曾擔任顏寬恒競選團隊發言人的張禹宣，暗指行政院發言人羅秉成介入其中。羅秉成今（1）日開記者會否認後，張禹宣又在臉書發文懷疑羅偉瑞為羅秉成堂弟，羅秉成表示，他沒堂兄弟的親戚，且張禹宣以懷疑為名行人身攻擊為實。
羅秉成說，他於記者會中清楚說明，對該車禍案件的始末毫無所悉，也不曾為此事與該案相關人士有任何連絡與接觸，絕無介入或干涉個案之情形存在，而他只有一個親弟弟，家父也是獨子，所以他也沒有堂兄弟的親戚。
羅秉成表示，他弟弟與羅偉瑞是童年同學關係而成為臉書好友，但他弟弟從未就此案與他有任何聯繫。他也與羅偉瑞完全無業務或任何利害關係存在，羅偉瑞因其車禍案件委託律師，他事前也毫無所悉，遑論有介入或關心該案件的事實存在。
羅秉成說，這件任意連結引人錯誤的報導，真正的重點應在於有何具體事實與證據，可以證明他有介入該案？有就拿出來，他絕不迴避，切勿空穴來風，無限上綱，影射傷人。
羅秉成表示，張禹宣手上沒有任何證據與事實證明他介入，卻一再以此穿鑿附會方式誤導視聽，實無必要，也浪費社會資源，再盼張禹宣自重。