「處女膜」無關處女！　調查：近9成贊成重新正名

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「處女膜正名」徵名行動約有1220名民眾參與，88.9%贊成重新命名、6.3%不贊成。贊成重新命名者中，38.9%認為應正名為「陰道冠」、27%認為應改為「陰道膜」或「陰道前膜」，另有15.8%支持改為「陰道瓣」；另外也有「不要有『膜』就好」這樣的意見，因為有「膜」就有「破」的意涵。
回覆者中生理女性佔76.97%、20-29歲佔了45%，顯示女性及較年輕的族群，對自身權益的關注及重視，也更願意付諸行動。
處女膜與處女無關 手術修復無意義
戴浩志理事長表示，「處女膜」並沒有什麼功能，但這個名詞非常容易造成誤解，「處女膜」是否完整與是否為「處女」也沒有關係，而為了「處女」這個意念去進行「處女膜修復」更是沒有意義，因為醫生不知道原來長什麼樣子，也無法保證性行為會落紅。
「處女膜」涉物化女性 應招專家共同定義
教育部於5月開會討論辭典中「處女膜」的處理方式，並未移除「處女膜」，而是在解釋中增加「陰道前膜」等說明；黃淑英理事長指出，這項更名應由衛福部召開專家會議，決定最合適的醫學名稱，教育部再修改辭典，將「處女膜」三個字移除，並於新的名稱項下說明「舊稱處女膜，因涉歧視及物化女性故更名」等具性平意涵的解釋，而非自行定義。
相關團體也將於第二十五屆528台灣婦女健康行動會議後，拜會衛生福利部，提交行動宣言，表達社會對處女膜正名的支持與意見，再度要求政府積極回應與處理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53958
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