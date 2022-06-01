名家論壇》鈕則勳／朱立倫「一箭五雕」

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又以張善政的高度，在2024國民黨幾乎無牌可打的情況下，算是一張可出的牌，但朱立倫現今徵召其參選桃園市長，張就等於沒機會選2024了 ; 亦即張若沒選上，等於結束政治生命，無緣2024年總統大選，若張選上市長，好歹得做完一個任期到2026年，也無法參選2024。至此，朱立倫徵召張善政，不僅削弱了張的品牌形象，張選上或落選，都不可能選2024，朱在黨內便少了一個強勁對手，這是第一雕。
其次，羅智強想選桃園市長，惹怒朱立倫，羅為了更深耕在地，辭台北市議員，在龜山買公寓，民調也攀升到第二高，孰料黨中央迅雷不及掩耳徵召張善政，羅智強只能表示「驚訝、錯愕」，沉寂後則繼續與桃園市議員「勤走基層關心防疫之旅」，深耕桃園。但被張善政攔胡，張又不願意提出包括自己在內的「再民調初選」，羅的桃園市長顯然無機會，現今的關懷在地勤走只能是走心酸的，等於已被朱立倫硬生生的壓在五指山下，戰術無法施展，面臨從政以來最大困境。
而蔣萬安在台北市被提名，也希望納羅智強入團隊，此舉雖心懷善意，想凸顯中壯世代惺惺相惜，但卻可能讓羅陷入更大的困境 ; 畢竟羅看台北市長不可為，便轉進桃園，成全蔣萬安，現今羅已在桃園深耕，倘又順著蔣的意思，回台北助選，那選民將如何看羅，不會將羅看成投機份子嗎？對羅情何以堪？更恐怕連政治前途都將一起陪葬，蔣愛之卻足以害之啊！朱立倫的提名張善政，已然讓違背其意志的羅陷入進退維谷的境界，這是第二雕。
至於桃園局勢整合是朱立倫的第三雕，畢竟他會認為桃園地方雖會對其突襲操作不滿，但在勝選前提下，只要能溝通，黨中央仍有權力資源在手，就算議長、立委、參選人反彈，應該都能在一定的掌控中，短空長多，畢竟他也有道歉；而藍軍支持者雖反彈嚴重，朱也會樂觀認為，民進黨執政糟糕，防疫亂象更惹得天怒人怨，支持者就算不滿桃園提名的獨斷，年底仍會含淚、含血、含恨投給國民黨候選人，至少張善政是沒有大爭議的安全牌。
果不其然，作為議長的邱奕勝雖退出黨部群組且讓張善政吃了一次閉門羹後，兩人仍在日前會面，邱也說會支持張；而張善政也和立委魯明哲、萬美玲見面，也和羅智強一起合體走基層為桃園祈福，呂玉玲目前雖表示「看黨中央安排」，但原挺她的議長已經願意支持張，收編也是遲早的事。就算目前難清楚判斷地方人士是否已經釋懷而願真心相挺張善政，但從表面上來看，已具初步整合成效，情勢或真的能照朱的盤算發展。
第四雕是朱可藉此提名來扭轉「弱勢黨主席」的窘境，鞏固權力。畢竟朱在黨主席選舉得票未過半，又經歷公投及年初補選罷免的敗陣，權威弱化，但仍對2024未曾忘情，是以他從年底選舉的提名模式來進行豪賭，多是靠一己乾綱獨斷或少數人決定的徵召模式。特別這次桃園突襲徵召張善政，之前幾乎沒和地方溝通，雖引發劇烈反彈，但擺明了也是朱要提升權威而對黨內所進行的壓力測試。
事後證明，中壯派領頭羊的蔣萬安與江啟臣，幾乎都沒對朱的鴨霸操作提出明顯批評與反制，就算有些市議員發難，但仍難形成對朱立倫權力擴張的制肘力量 ; 而經過桃園的經驗之後，國民黨尚未提名的縣市，朱以一己好惡及意志進行徵召，已不可擋。而中壯派的吝於發聲制衡，更可能使黨中央延緩整個中壯接班的進程，對國民黨的發展雖為負數，但對於朱來說，這第四雕卻對於他上演大復活，進逐2024年總統大位，絕對有利。
當朱重拾黨權，擺平黨內反撲力量後，他便無後顧之憂且能從容赴美訪問，除了底氣會更足之外，他亦能從年底選舉及民進黨防疫亂象切入，讓美重新評估自己作為2024藍軍人選的可能 ; 倘能會見到美方高層，僑界拜訪又順利，更能藉「出口轉內銷」的方式來持續膨脹政治能量，這是第五雕。基於以上論述，朱立倫突襲提名張善政，對他來說確實穩賺不賠啊！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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