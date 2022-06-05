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升息雜音／美聯準會官員再放鷹　專家：美元多頭升勢沒變

▲美元指數從105元一路回落至101後，也讓不少投資人美元抱得膽顫心驚，但專家認為美元多頭走勢未變。（圖／摘自PIXABAY）
▲美元指數從105元一路回落至101後，也讓不少投資人美元抱得膽顫心驚，但專家認為美元多頭走勢未變。（圖／摘自PIXABAY）

記者顏真真／台北報導

2022-06-05 17:30:00

美國聯準會（Fed）啟動升息循環，3月至今升息3碼，市場預期6月還會升息至少2碼，美元指數一度在5月13日創下新高價，站上105，但之後開始回落，尤其聯準會升息出現雜音，美元指數更回落至101.44，也讓不少投資人抱美元抱得膽顫心驚，尤其新台幣一度狂升逼近29元大關。不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，美元走勢還是跟著美國「通膨」走，長期多頭趨勢仍在，美元指數在100-101有很強支撐，未來除非美國通膨快速下降至3%以下，建議美元拉回還是可以做多美元。

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由於美國經濟、企業財報數據顯示，美國經濟下行壓力加大，5月中後市場解讀美國聯準會沒那麼鷹派，部分官員出面表示9月之後可能會轉為靈活操作，淡化持續大幅升息的預期，加上市場原預期縮表規模可能900億美元，最後砍半475億美元，也使得美元指數從20年高檔回落，在5月9日站上105後，一度回跌至101.44。

不過，這兩天美元指數開始出現反彈，亞洲主要貨幣兌美元也回貶，新台幣兌美元亦從29.065元回貶至29.388元。陳有忠分析，主要是美國總統拜登與美國聯準會主席鮑威爾會面，討論歷史性通膨問題，拜登強調尊重聯準會獨立性、不會受到政治干預，尤其鮑威爾連任案獲美參院通過，因此，預期美國聯準會將會持續升息，縮表也會加大力道，未來升息2碼起跳，除6、7月各升息2碼之外，接下來還有4次升息。

至於美元表現，陳有忠認為美元長期多頭趨勢仍在，之前只是在調整步伐，畢竟從去年6月一路漲，今年5月9日美元指數更站上105，即便只是碰了一下，之後就一路回落，但只要沒有跌破100，美元多頭仍有撐，尤其在100至101有很強支撐。

但美元多頭走勢可以走多久？陳有忠分析，這要看美國消費者物價指數（CPI）表現，預期今年上半年美國通膨仍持續走高，下半年可能會緩和一些，但會到什麼程度？估計可能仍在4%以上，除非下半年快速降至3%以下，否則美元多頭仍有支撐。因此，在操作策略上，從利差考量，還是以「卡位美元」為主，可趁拉回時做多美元。

中信銀行也提到，全球飽受供應鍊中斷及通膨高漲之苦，也讓各國央行由「鴿」轉「鷹」，尤其美國老大哥走向升息之路，其他國家亦紛紛同意升息是抑制通膨最有效的方式，尤其在美國升息後，各國資金會被吸引移向美元資產移動，帶動美元的走強，美元兌新台幣今年（2022）到5月12日已升值7.2%，而美元指數也創下20年來新高，也帶動美元計價的金融工具，因此，像是美元存款、美元保單，或是部分的美元計價基金，都是建議可配置的工具。

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