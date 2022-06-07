麥當勞漢堡冷知識公開！網友震驚：太小看它了

近期各家速食店話題不斷，從地瓜條PK，到因疫情打亂航運而到貨不及的麥當勞薯條，如今又有網友意外挖出麥當勞麥香魚冷知識，再掀一波熱潮。日前就有網友在Dcard美食版發文：「麥香魚讓你很意外的point」，分享大家都不知道的三個麥香魚小知識，意外引起網友熱議，驚訝表示：「太小看麥香魚了！我還真不知道！」原PO說：「為何麥香魚的形狀永遠那麼完美？那是因為它的製作方法獨特，全麥當勞就它是用蒸的！蒸氣會讓麵包自然的澎！起！來！看起來會很Q彈可口。」
至於先前網友提到，麥香魚只有半片起司是不是偷工減料？原PO根據多年經驗，還找出國外報導：「其實麥香魚從推出以來都是半片起司！他從小吃就一直是這樣，國外麥當勞曾表示因為不想起司蓋過魚排味道，半片剛剛好。」而作為資深麥香魚粉，原ＰＯ表示：「麥香魚堪稱麥當勞長老級漢堡，從麥當勞第一次推出麥香魚的時間是1963年，甚至比大麥克推出的1965年還早，麥香魚可說是OG級的人物。」
貼文一出，麥香魚信徒紛紛回應「懂吃麥香魚的人才是真行家」、「麥香魚長得那麼年輕，竟然比大麥克老」、「快60歲了... 是麥香魚奶奶了吧...」、「這篇知識含量好高」、「麥香魚真的美，美到18禁」，許多在麥當勞上班的網友也表示:「在麥當勞工作多年，原本以為大家都知道的麥麥知識，其實很多人都不知道。」
現代人生活忙碌，速食餐點早已和生活密不可分，麥當勞憑藉美味餐點與不斷推陳出新的產品力，深受台灣民眾喜愛，如今更有好奇網友替誕生近六十年的經典麥香魚「驗明正身」，讓網友驚呼:「長知識了！」