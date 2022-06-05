升息雜音／28字頭回不去了？匯銀估新台幣仍可能貶至30元

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不過，隨後美國公布經濟數據表現不佳，市場對美國經濟成長放緩的擔憂，加上美國聯準會官員也開始對於升息前景有所保留，美元指數亦從高點回落至101.5以下，非美貨幣出現強彈，新台幣也不例外。
新台幣兌美元在美元回落及熱錢回流、台股反攻下，一路從5月12日的低點29.823元往上衝，最近1周收盤價更從5月26日的29.505元，到5月27日升到29.35元，5月30日進一步來到29.144元，5月31日更升破了29.1元，收在29.065元，創逾1個半月收盤新高價，短短5個交易日就強升了4.91角之多，將過去一個多月的貶值幅度都吃回來。
眼看新台幣「28字頭」就近在咫尺，上次收盤價見到「28字頭」是在4月8日28.906元，也因此，有不少人也已摩拳擦掌準備進場撿便宜，再搶買一波美元。
只是，好景不常，新台幣兌美元還沒重返「28字頭」，6月1日就突然大反轉，更大貶了2.05角，收在29.27元，6月2日盤中更一度回貶至29.4元，終場收29.388元，短短3個交易日新台幣又貶值了3.23角，不少人也開始扼捥錯失買便宜美元的機會。
匯銀人士分析，主要是美元止跌彈升，引發空頭回補，外資亦在連3日買超台股後轉為賣超，並瘋狂匯出，估計6月1日午後淨匯出約4億美元，新台幣在外資狂買匯之下，貶幅也擴大。
至於新台幣升勢是否到此為止？匯銀人士認為， 之前的反彈只是因短期貶太多，而出現拉回整理，因此，即便盤中有機會見到「28字頭」，也只會是曇花一現，美元在29元整數大關仍有支撐，加上俄烏戰爭短期難解，美國聯準會將持續升息，就算台灣央行3月也升息1碼，6月預期會再升息，但美國聯準會在5月又升息了2碼，預估6月還會再升息2碼，加上啟動縮表，台美利差持續擴大，新台幣仍看貶，而且仍不排除回貶至30元的可能，短線波動也會加大，留意美元、台股表現及外資動向。