升息雜音／緊盯通膨！專家估台灣央行6月至少升息1碼

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陳有忠進一步分析，雖然美國聯準會在3月及5月各升息1碼及2碼後，台灣央行也在3月升息了1碼，但因5月美國聯準會再升息2碼，市場預期6月至少會再升息2碼，台美利差再擴大，加上台灣也面臨通膨威脅，4月消費者物價指數（CPI）年增率連2個月突破3%，來到3.38%，創9年半新高，更已連9個月超過通膨警戒線2%，主計總處也上修今年CPI年增率至2.67%，在通膨壓力居高不下，預期6月16日央行理監事會至少會宣布升息1碼或2碼。
不過，觀察央行過去貨幣政策調整步伐，一般都是一次半碼，很少一次1碼，更何一次2碼幾乎沒有。因此，陳有忠認為，除非美國聯準會6月一次升息3碼，央行才有可能升息2碼，尤其目前看來今年台灣經濟成長率保「4」似乎已不可能，央行這次可能還會下修全年經濟成長率預測值。
也由於美國不僅6月將再升息2碼，下半年還有4次，預估9月後每次可能升1碼，目前是年底聯邦基金利率要升至2.75%，陳有忠預估，台灣央行9月也還會再升息1碼，至於12月會不會再升息？就要看CPI表現。
由於央行總裁楊金龍在立法院曾表示，今年5月台灣通膨率可能還是會高，第2季會是今年通膨高點，第3季、第4季會下來，但還是會超過2%。因此，陳有忠分析，如果CPI仍在2%以上，央行12月可能會再升息1碼，若在1.5%至2%之間，可能會升息半碼，若在1.5%以下可能就不升或升息半碼。
除升息議題之外，由於央行今年3月並未祭出新一波選擇性信用管制，外界也關注6月會不會有第5波打炒房措施？陳有忠認為是有可能，主要是房價仍居高不下，央行總裁楊金龍在立法院也已透露還有3手段，加上年底還有縣市長選舉，高房價是人民尤其是年輕人心中的痛，在政治因素考量下，政府還是會持續打炒房。
只是，央行還有哪些選擇性信用管制措施可用？楊金龍在立法院也透露，由於資金集中率還是太高，還有第5波選擇性信用管制的可能性，未來不排除下調第2戶貸款成數、針對漲幅大的地區進行信用管制，還有30年房貸的貸款年限較長，利息負擔會愈來愈高，也可考慮限縮貸款年期，希望能將不動產授信佔比降至35%以下。
至於央行是否「升息」及「打炒房」雙箭齊發？楊金龍在也說過「今年仍會朝緊縮方向走」，央行理事會好好思考，也還有其他工具可用，都有可能，他也再次提醒貸款族要注意財務槓桿問題，財務管理要更謹慎。