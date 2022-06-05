升息雜音／日圓仍不排除貶至135　外匯專家教你擇時換匯

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只是，新台幣兌美元近日在觸及一個半月新高後，隨著美元指數反彈，新台幣兌美元連兩個交易日出現大貶，6月2日盤中一度見29.4元，終場收在29.833元，短短兩天就貶值逾3角，只是日圓兌美元同樣走貶，更一度貶破130價位，之後又回到129.87附近震盪，也因此，日圓兌新台幣換匯價已連兩天見「0.22字頭」，也吸引哈日族再換一波。
不過，陳有忠分析，日圓兌美元未來還是可能貶到130以上，主要持續受到4大因素影響，首先，就是當所有主要國家央行開始緊縮貨幣升息，日本仍維持寬鬆貨幣政策，處於負利率，可謂是全球最鴿派的央行，即便日本4月消費者物價指數年增率來到2.5%，但主要是來自進口能及原物料成本大漲的貢獻，日本通縮問題短期仍難改善。
此外，日本貿易條件變差，經濟陷入夾心餅乾，原本日本是貿易順差，還是中國大陸最大出口國，但這幾年日本聽從美國去制裁中國，中國也減少日本進口需求，貿易帳也從順差轉為逆差，尤其中國國家主席習近平一直未訪日本，即顯示兩國關係沒改善，貿易逆差也難反轉，在經濟靠中國、國防靠美國之下，出口也難改善，貿易逆差的情況亦無法改善。
不僅如此，在疫情重創內需經濟之下，日本只能靠出口，也使得日本首相岸田文雄只能繼續走老路，用貶值創造出口，再加上日本也持續深受地緣政治影響，要面對俄羅斯及北韓，尤其日本又呼應美國對俄採取經濟制裁，俄也對日不友善，還不斷發動軍事演習，日本也沒辦法，日圓也跟著貶值。
陳有忠說，在這4大影響因素未改變之下，日圓已是非美貨幣中貶最慘的貨幣，貶幅已超過1成，預期日圓兌美元未來還是可能貶至130以上，甚至仍下看135價位。
也因此，若要單純投資日圓，他建議不要碰、也不要炒短線，若是換匯需求，尤其日本6月開放觀光團旅遊，現在換日圓仍有利，而且除「擇價」之外，也可以「擇時」進場，主要台灣是貿易順差國，月底出口商有結匯需求，即賣美元換新台幣，因此新台幣兌美元表現會比較強，日圓則相反，因日本是貿易逆差國，日本出口商月底反而是買匯，即賣日圓換美元，因此日圓會比較弱，此時，也較可以買到便宜的日圓。