台灣七月邊境解封？柯文哲：現階段封鎖邊境沒意義了

新冠肺炎疫情近日持續在台灣延燒，不過境外移入的確診案例卻持續下滑，因此指揮中心研擬放寬邊境管制，相關措施預計7月初上路。對此台北市長柯文哲也予以認同，表示從科學上考量，每天本土8萬多例，入境40例，邊境封鎖已經沒意義了，因為「裡面比外面感染更嚴重」。
由於疫情升溫，台灣境內本土確診案例持續升高，不過境外移入確診數字卻逐漸下降，防疫指揮官陳時中也透露，最快7月可以進一步鬆綁邊境管制。對此柯文哲今（1）日表示，純粹就從科學上考量，台灣每天本土8萬多、入境確診40例，「根本邊境封鎖沒意義了，因為裡面比外面感染嚴重。」
柯文哲也拿韓國作為例子，表示當時韓國也是在疫情最嚴重時選擇邊境解封，「我一開始覺得很奇怪，但後來就純粹科學上的確是這樣做沒錯。」柯文哲解釋，在本土確診案例超過8萬，但境外移入的確診只有40例，以數學的角度來說，「n趨近於無限大時，n+1等於n」，所以境外移入已經並非重點。
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