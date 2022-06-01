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台灣七月邊境解封？柯文哲：現階段封鎖邊境沒意義了

▲針對七月解除邊境封鎖議題，台北市長柯文哲1日表示，現階段封鎖邊境已經沒有意義。（圖／台北市政府提供）
▲針對七月解除邊境封鎖議題，台北市長柯文哲1日表示，現階段封鎖邊境已經沒有意義。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-06-01 16:54:39

新冠肺炎疫情近日持續在台灣延燒，不過境外移入的確診案例卻持續下滑，因此指揮中心研擬放寬邊境管制，相關措施預計7月初上路。對此台北市長柯文哲也予以認同，表示從科學上考量，每天本土8萬多例，入境40例，邊境封鎖已經沒意義了，因為「裡面比外面感染更嚴重」。

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由於疫情升溫，台灣境內本土確診案例持續升高，不過境外移入確診數字卻逐漸下降，防疫指揮官陳時中也透露，最快7月可以進一步鬆綁邊境管制。對此柯文哲今（1）日表示，純粹就從科學上考量，台灣每天本土8萬多、入境確診40例，「根本邊境封鎖沒意義了，因為裡面比外面感染嚴重。」

柯文哲也拿韓國作為例子，表示當時韓國也是在疫情最嚴重時選擇邊境解封，「我一開始覺得很奇怪，但後來就純粹科學上的確是這樣做沒錯。」柯文哲解釋，在本土確診案例超過8萬，但境外移入的確診只有40例，以數學的角度來說，「n趨近於無限大時，n+1等於n」，所以境外移入已經並非重點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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