Lulu提點接班人吳姍儒 感情狀態若有似無「答案放心裡」
藝人Lulu（黃路梓茵）先前因代言、工作多，卸下節目《料理之王》主持一職，改由吳姍儒接棒，她今（1）日與宥勝出席代言活動時，也以自身經驗給對方一些意見，至於「若有似無」的男友張瑞夫，依舊四兩撥千金，表示未來有確定的結婚對象必定會公開，現在選擇放在內心。
Lulu、吳姍儒在主持界深耕多年，表現都相當出色，而身為吳宗憲的節目搭檔、女兒的2人也時常拿來比較，這次吳姍儒頂替《料理之王》主持人位置，Lulu態度非常大方，提醒對方要養好身體：「料理的節目時間比較長，所以有時候會站到腳很酸，記得不要穿高跟鞋，吃飽、睡好和喝足。」也表示前期可能會吃到不熟的食物，所以免疫力很重要。
Lulu確診出關後，氣色看起來相當不錯，只有一些喉嚨痛的症狀，還笑說媽媽傳了一句「開天窗囉」，就沒有繼續關心，而師傅黃子佼前陣子剛迎來女兒黃玉米，Lulu爆料媽媽聽到後，竟然比得知自己確診還激動，至於看到黃玉米後會不會也想抱孩，她則傻笑：「不會！是很可愛啦，但這跟想生是兩回事。」
逃不了感情問題的Lulu，坦言現在傾向先照顧好自己，而真實的戀愛對象則自己心裡有數就好，強調真的有結婚打算，準備穩定的時候才會公開，這樣比較清楚明瞭。
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