觀光寒冬將盡！55億元振興補助7月中上路

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交通部上午與旅行公會全聯會理事長蕭博仁、旅行業品保協會理事長許禓哲及六都一省之旅行業公會理事長座談，同意持續辦理獎勵團體旅遊，補助方式為特色團遊基本團可補助2萬元；業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，如安排國家綠道、16條多元自行車路線、3天2夜以上等行程或入住星級旅館等，每項可加碼補助5,000元，最高每團可以補助3萬元。
此外針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局將提供每日1,000元至2,000元之補助予遊覽車業者，最高可補助3日。王部長強調，旅行業與遊覽車業是重要的夥伴關係，也同為交通部所轄，應一同攜手合作努力，讓臺灣觀光更好。利用此次振興方案，深耕國內旅遊，提出優質行程與服務，現階段吸引國人旅遊，下階段迎接國際觀光客。
交通部下午與觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元及民宿協會全國聯合會理事長張心盈等旅宿公協會代表座談，同意為建立新常態旅遊生活，交通部以「健康舒活」為主軸，推出住宿補助措施，鼓勵民眾做好防疫準備開心出遊。為鼓勵民眾利用平日出遊以達到分流的效果，此次規劃提供周日至周四住宿每人每晚補助800元。
另加碼方案方面，若符合選擇入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等5項之1，最高每房每晚可折抵1,300元。王國材指出，隨著疫苗施打率提高，未來生活勢必會逐步恢復正常，建議旅宿業者持續提升服務品質，並配合觀光局振興措施，積極推出相關優惠加碼方案吸引旅客入住，以達相輔相成、效益加倍之效果。
王國材表示，這段時間的補助是業者在國境解封前的熱身操，希望旅行業利用解封前振興國旅方案推出新遊程與服務並做好練兵工作，準備接待國際來台旅客。張錫聰則表示，觀光局將配合行政院及交通部之政策，儘速完成相關方案之規劃，並於7月15日正式實施。