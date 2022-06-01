協助青年尋職就服中心好給力 就業再拿獎勵金3萬元

勞動部推動的青年職得好評試辦計畫，專為協助 15-29 歲青年朋友順利進入職場減少摸索期推動的職訓計畫，由就業中心專業人員透過心理測驗、牌卡等工具，提供深度的諮詢服務，幫青年釐清尋職盲點，順利媒合就業。

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勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助 15-29 歲連續失業 6 個月以上青年積極尋職，勞動部推出青年職得好評試辦計畫，由就業中心專業就服員提供深度諮詢，協助青年擬定階段性職涯規劃，完成個人專屬的客製化求職履歷卡，只要青年穩定就業滿 3 個月，政府即提供就業獎勵金 3 萬元，近兩年雲嘉南轄區有超過 500 位青年透過這支計畫行銷自我，順利進入職場。

▲青年職得好評試辦計畫透過心理測驗、牌卡等工具，提供專業且深度諮詢協助青年釐清職涯目標（圖／記者張振興攝，2022,06,01）

畢業於中華醫事科大視光系的李政霖說，畢業後幫忙打理家中的眼鏡行，後來他發現自己不適合這個行業，因此想轉換跑道找新工作。開始時並不順利，後來到永康就業中心諮詢、尋求幫忙，經就服員協助李政霖透過測評工具及牌卡了解自我，發現他屬於實做型的人格特質，適合從事電子、機械操作類型的工作，於是幫他整理出個人優勢，並提供履歷健診及面試演練，讓他順利獲得南科面板大廠技術員的工作，開展屬於自己的新職涯。

李政霖去年 12 月即透過該計畫成功到科技業上班，目前已穩定就業 6 個月，他也想對年輕朋友喊話，建議對未來方向迷惘的青年可尋求就業中心幫忙，透過諮詢協助擬定階段性職涯規劃，只要穩定就業滿 3 個月還有獎金拿。