COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

協助青年尋職就服中心好給力 就業再拿獎勵金3萬元

▲永康就業中心就服員順利幫李政霖(右)找到工作還有獎勵金3萬元可領（圖／記者張振興攝，2022,06,01）
▲永康就業中心就服員順利幫李政霖(右)找到工作還有獎勵金3萬元可領（圖／記者張振興攝，2022,06,01）

記者張振興/台南報導

2022-06-01 17:25:00

勞動部推動的青年職得好評試辦計畫，專為協助15-29歲青年朋友順利進入職場減少摸索期推動的職訓計畫，由就業中心專業人員透過心理測驗、牌卡等工具，提供深度的諮詢服務，幫青年釐清尋職盲點，順利媒合就業。

我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助15-29歲連續失業6個月以上青年積極尋職，勞動部推出青年職得好評試辦計畫，由就業中心專業就服員提供深度諮詢，協助青年擬定階段性職涯規劃，完成個人專屬的客製化求職履歷卡，只要青年穩定就業滿3個月，政府即提供就業獎勵金3萬元，近兩年雲嘉南轄區有超過500位青年透過這支計畫行銷自我，順利進入職場。

▲青年職得好評試辦計畫透過心理測驗、牌卡等工具，提供專業且深度諮詢協助青年釐清職涯目標（圖／記者張振興攝，2022,06,01）
▲青年職得好評試辦計畫透過心理測驗、牌卡等工具，提供專業且深度諮詢協助青年釐清職涯目標（圖／記者張振興攝，2022,06,01）
畢業於中華醫事科大視光系的李政霖說，畢業後幫忙打理家中的眼鏡行，後來他發現自己不適合這個行業，因此想轉換跑道找新工作。開始時並不順利，後來到永康就業中心諮詢、尋求幫忙，經就服員協助李政霖透過測評工具及牌卡了解自我，發現他屬於實做型的人格特質，適合從事電子、機械操作類型的工作，於是幫他整理出個人優勢，並提供履歷健診及面試演練，讓他順利獲得南科面板大廠技術員的工作，開展屬於自己的新職涯。李政霖去年12月即透過該計畫成功到科技業上班，目前已穩定就業6個月，他也想對年輕朋友喊話，建議對未來方向迷惘的青年可尋求就業中心幫忙，透過諮詢協助擬定階段性職涯規劃，只要穩定就業滿3個月還有獎金拿。


劉邦棟說，因應畢業季來臨，為鼓勵青年投入就業市場，勞動部除青年職得好評計畫外，尚有青年就業獎勵計畫、產業新尖兵計畫等多項協助青年就業措施，詳情可洽各地就業中心，或上台灣就業通網站查詢。

端午節最強開運法！極陽午時水「5用法」　助旺全家運勢

觀光寒冬將盡！55億元振興補助7月中上路

開基玉皇宮贈南市府白米及快篩劑助弱勢 黃偉哲頒感謝狀

書中自有黃金屋 創業成功案例編輯成冊助民眾找職涯規劃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀