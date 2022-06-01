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侯友宜稱遭羞辱　林鶴明再嗆：恩恩父親要的通聯記錄呢？

▲民進黨副秘書長林鶴明大酸侯友宜指出，能透過電話溝通處理，就不用透過媒體進行政治表演。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨副秘書長林鶴明大酸侯友宜指出，能透過電話溝通處理，就不用透過媒體進行政治表演。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-01 17:36:522022-06-01 17:40:04

新北市長侯友宜針對防疫的發言屢次引發爭議。侯今（1）日再指，「民進黨某副秘書長」曾詢問他，為何一通電話可以解決的問題，要面對媒體做政治表演、噴口水？這讓他認為被羞辱，因此受訪「說話比較大聲」，結果隔天中央就有聽到其訴求；對此，民進黨副秘書長林鶴明表示，不論侯友宜繼續或停止政治表演，現在新北2歲童恩恩染疫病逝，過程中消失的通聯記錄才是最要緊的問題，請問侯友宜處理了嗎？

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▲新北2歲童恩恩染疫病逝，救護過程時間軸引發關注。（圖／張志豪臉書）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，救護過程時間軸引發關注。（圖／張志豪辦公室）
林鶴明表示，自己依然認為，能透過電話溝通處理，就不用透過媒體進行政治表演。「承蒙侯市長如此看重我的建言，而且如此念念不忘，其實最後侯市長也就是兩個選擇，侯市長停止政治表演、侯市長繼續政治表演」，不論哪個選擇，新北市民自有公論，既然侯友宜所稱的系統改善唐鳳也解決了，那就是好事。

此外，林鶴明也說，自己說什麼其實不是重點，大家現在關心的其實是中和的恩恩爸爸所提出的需求，恩恩爸爸當時打不通的電話，侯友宜知道嗎？恩恩爸爸要的通聯記錄，侯友宜處理了嗎？警察出身的侯友宜，調閱與提供通聯紀錄應該不會比牙醫出身的衛福部長陳時中慢吧？

林鶴明最後感嘆表示，新北市民在無助的時候打給侯友宜的這通「電話」，究竟會通嗎？

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