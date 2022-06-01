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登入Meta元宇宙研究！21歲女「戴VR不到1小時」即遭性侵

▲一名女研究員表示，她在Meta元宇宙世界的虛擬化身，遭到男用戶「性侵」。圖為Meta元宇宙世界Horizon Worlds畫面。（圖／翻攝自「SumOfUs」報告）
▲一名女研究員表示，她在Meta元宇宙世界的虛擬化身，遭到男用戶「性侵」。圖為Meta元宇宙世界Horizon Worlds畫面。（圖／翻攝自「SumOfUs」報告）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-01 17:44:162022-06-01 17:54:24

元宇宙概念逐漸普及，臉書（Facebook）母公司Meta也推動元宇宙（metaverse）虛擬實境平台《地平線世界》（Horizon Worlds）開放讓18歲以上使用者體驗，用戶只要穿戴上VR裝置，就可以透過虛擬人物和其他用戶交流互動，致力打造類似現實世界的社交關係；不過在元宇宙領域法規尚未完足，近日一名女研究員表示遭其他用戶「性侵」，再度敲響備受爭議的虛擬實境空間安全性疑慮。

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在虛擬實境的犯罪算是犯罪嗎？近日企業責任組織「SumOfUs」公布針對Meta公司的調查報告，其中提到一名21歲的女性研究人員登入Meta公司旗下的「Horizon Worlds」，針對元宇宙平台使用者行為進行研究，沒想到才剛戴上VR眼鏡進入虛擬實境後，女研究員就被要求解除「安全泡泡（safety bubble）」的設定才能入房，而當安全泡泡被解除後，其他用戶便可以查看她的真實性別與聲音。

▲元宇宙拓展虛擬實境搭配VR等穿戴裝置讓用戶可以有沉浸式的體驗。示意圖（圖／美聯社／達志影像）
▲元宇宙拓展虛擬實境搭配VR等穿戴裝置讓用戶可以有沉浸式的體驗。示意圖（圖／美聯社／達志影像）
報告指出，一得知研究員為女性後，兩名男性用戶的虛擬人物角色便猛然靠近她，並對著她拋出包含「轉過去，讓我從後面來」等含性意味、性暗示的言論，其中一名用戶甚至拿起酒瓶道具等逼近她進行猥褻行為，而其他用戶都可以看到他們對該名女研究員的行為。（影片點此收看，提醒讀者影片內容可能會造成部分閱聽眾感到不適）

研究員表示，當這兩個虛擬人物碰觸到自己的虛擬人物時，手部的控制器會振動進行觸覺反饋，也就是虛擬空間遭到襲擊時，真實肉體也感受遭到襲擊的反饋。她說整起事件發生得太快了，導致她有點脫離，「我的大腦一方面在想『現在他X的是怎麼回事？』，另一方面又得告訴自己『這不是我真正的身體』、『這是重要的研究素材，我必須完完整整的紀錄下被騷擾的過程』」，並形容這個經歷讓她感到相當混亂。

▲元宇宙拓展虛擬實境搭配VR等穿戴裝置讓用戶可以有沉浸式的體驗。示意圖（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著科技進步，VR裝置的體驗在視覺、聽覺、觸覺上的反饋愈來愈逼近真實。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
倡議人士告訴《BBC》，像這樣在虛擬實境中的攻擊，仍該被視為實際發生的襲擊，「這對用戶們來說就是真正發生過的事」；報告內也提到，研究員們在虛擬實境中經歷了針對女性和少數族群的攻擊，也遭到恐同和種族歧視發言騷擾，甚至目睹槍擊案發生。

事實上，早在今年二月就有一名英國女子在Meta元宇宙遇到「虛擬性騷擾」，當時她被3名男子「上下其手」，卻因為無法律可管，而深深陷入焦慮，另一名研究員則在2021年的報告中表示遭性侵。

儘管Meta緊急導入了類似安全區（Safe Zone）的「個人結界功能（Personal Boundary）」，用戶能夠創造個人隱私安全空間，與其他用戶間亦會至少保持1.2公尺的距離，僅以「擊掌」為接觸，但在SumOfUs這份報告曝光後仍被建議須要更好的計劃來降低這些「有毒內容」，如何在虛擬實境內表達高度自由與防止數位暴力、虛擬性騷擾之間拿捏，將會是各大企業拓展元宇宙計畫的一大挑戰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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