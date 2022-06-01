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0～6歲兒童免費快篩今日發放！5大注意事項一次看

0～6歲兒童免費快篩今日發放！5大注意事項一次看
0～6歲兒童免費快篩今日發放！5大注意事項一次看

健康醫療網

2022-06-01 18:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】近日本土疫情持續，為確保孩童身體健康，6月1日至6月30日期間，0至6歲兒童的家長可持健保卡，至快篩實名制據點領取5劑免費家用快篩試劑。據指揮中心今（1）日統計，早上共有3萬2985人份免費領用，指揮官陳時中也提醒，領取對象為民國2016年1月1日（含）以後出生孩童，家長出門前要注意日期免得白跑一趟。

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0~6歲兒童免費領快篩　五大注意事項一次看

6月1日至6月30日期間，0至6歲兒童的家長可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑，家長可依照孩子的身分證字號尾數分流，至全國近5000家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所領取。

一、領取對象

2016年1月1日（含）以後出生者，6月1日至6月30日期間每個孩子可領取5劑，需於6月1日至30日期間完成領取。

二、證件

攜帶0至6歲孩童健保卡，尚無健保卡的新生兒可於拿到健保卡後再行領取。

三、分流機制

依孩童身分證字號尾數分流，單號者週一、週三、週五；雙號者週二、週四、週六；週日則皆可領取。

四、領取地點

全國近5000家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局、衛生所。

五、孩子健保卡買過快篩實名制，還能領嗎？

已經買過第一輪實名制快篩者仍可領取。

發放免費兒童快篩首日！上午已發出3萬2985人份

指揮中心指揮官陳時中提醒，領取對象為2016年1月1日（含）以後出生者，請家長們出門前要注意日期免得白跑一趟。

針對首日領用情形，陳時中說明，0~6歲免費家用快篩是1人5份，今天總共可販售有4,907家，首波準備了203萬4218人份，早上免費領用3萬2985人份。

指揮中心：六都設置7大兒童接種站不影響原疫苗配送

針對部分縣市反映六都設置7大接種站而影響原疫苗配送的疑慮，中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，該中心總計已配送90.46萬劑疫苗予地方政府衛生局，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上，部分縣市甚至可超過100%，請地方政府放心。

指揮中心說明如下：

一、Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗分配量，係依據各縣市5至11歲戶籍人口數、已接種Moderna疫苗人數、5至11歲確診人數及教育部協助的意願調查人數，適時調整各地方政府各批次分配量，以確保疫苗資源有效運用。

二、5至11歲戶籍人口約142萬餘人，截至今（2022）年5月30日止已有10%以上人數確診（16.7萬人)）已接種Moderna人數約28.1萬人。以可接種對象接種率95%核估需求人數，約93萬人〔(142.8萬-16.7萬-28.1萬)*95%=93.1萬〕。截至5月30日止，指揮中心已配送77.69萬劑疫苗予地方政府衛生局，經評估各縣市已接種疫苗人數及需求人數，於5月31日再配送12.77萬劑至地方政府衛生局，總計配送90.46萬劑，配送數量已可讓大部分縣市戶籍人口涵蓋率達95%以上，部分縣市甚至可超過100%。另部分未達95%以上縣市，係因該縣市未提報需求、或原需求數量提報較少。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53998

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