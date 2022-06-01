旺宏吳敏求回顧創業路　從病倒、再披戰袍到世界第一

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回顧這段歷史，吳敏求表示，一開始只是想著要跟日本人競爭，於是在30多年前，把電腦AI統計導入半導體廠內，沒想到歪打正著引領產業，包括現在的護國神山、護國群山們都是用這樣的模式。他說，當時很笨，不懂得可以申請專利，否則AI導入半導體這模式就可以讓他早點退休。
不過吳敏求一點也不後悔，笑稱「做事不一定是為自己，也要想著讓很多人都獲利」。而這也是他為什麼選在這時候出傳記的原因，就是希望把自己的經驗分享給更多年輕人知道，讓他們的創業之路更加順遂。
吳敏求的創舉還有推動科技業以第三類股上市，成功吸引國際資金挹注，開創台灣產業蓬勃盛世。並訓練大批本土研發人才，包括日本美國等市場，用專利捍衛台灣的技術，帶領旺宏發展快閃記憶體（Flash Memory），品質堪稱全球第一。
只是吳敏求一路走來也不是都一帆風順，他說小時候環境不好，許多事情都得靠自己，什麼事情都得想辦法解決，對他來講其實是很好的磨練，長大後抗壓性自然就培養出來了。目標導向的他，創業10年，沒有一天休息，但卻不知道心臟早已不堪負荷，於是他選擇退居二線、開刀長期養病，公司事務交棒經理人。只是4年過去卻接到公司要虧損100億元的消息，「那時許多人以為旺宏要不見了」，幾經考量下他又跳進公司經營幾乎「砍掉重練」。
重視研發的吳敏求，希望做自己的品牌，而他從創業、養病、賣廠、減資、經營權爭議到打贏國際專利，憑藉對價值的堅持，多次走出低谷，帶領旺宏邁向世界第一。
如今任天堂遊戲機、5G通訊及國防太空、醫療、車用晶片，到處看到旺宏晶片，旺宏已是全球最大唯讀記憶體及NOR型快閃記憶體供應商。近年旺宏更是首創全球3D NOR技術，有望成為台灣下一個護國神山。
除了經營事業，吳敏求也積極培育青年人才，近年來已培育近4萬名台灣優秀科技人才，以10年10億捐助設立台灣第一個跨領域學程「敏求智慧運算學院」，開啟台灣AI創新應用及跨域人才培育之先河。