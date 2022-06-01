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旺宏吳敏求回顧創業路　從病倒、再披戰袍到世界第一

▲旺宏董事長吳敏求唯一授權的傳記「吳敏求傳」今（1）日舉行新書發表會，首度公開暢談自己與旺宏如何歷經多次谷底，登上世界第一。（圖／記者許家禎攝，2022.6.1）
▲旺宏董事長吳敏求唯一授權的傳記「吳敏求傳」今（1）日舉行新書發表會，首度公開暢談自己與旺宏如何歷經多次谷底，登上世界第一。（圖／記者許家禎攝，2022.6.1）

記者許家禎／台北報導

2022-06-01 17:58:33

旺宏董事長吳敏求日前獲頒「總統創新獎」，而他唯一授權的傳記「吳敏求傳」今（1）日舉行新書發表會，首度公開暢談自己與旺宏如何歷經多次谷底，登上世界第一的心路歷程，其中更有不少引領業界的創舉鮮為人知，像是早在30年前就領先全球，首創將AI及Big Data導入晶圓廠，引領台灣成為半導體生產重鎮。不過大家不知道，他曾經一度病倒、長期養病，知道公司負債連連，決定重回公司「砍掉重練」，如今的旺宏已不可同日而語。

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今日吳敏求新書發表會上，包括行政院副院長沈榮津、前科技部長陳良基、新光銀行副董事長李紀珠、行政院前院長張善政等人都與會支持。吳敏求是第一位登上《富比士》封面的台灣企業家，他於1989年帶領40位優秀海外半導體專業人才返台創設旺宏電子，並以創新設計（Forward Design）逆轉當時台灣的逆向工程（Reverse Engineering）代工主流，領先全球首創將AI及Big Data導入晶圓廠，引領台灣成為半導體生產重鎮。

回顧這段歷史，吳敏求表示，一開始只是想著要跟日本人競爭，於是在30多年前，把電腦AI統計導入半導體廠內，沒想到歪打正著引領產業，包括現在的護國神山、護國群山們都是用這樣的模式。他說，當時很笨，不懂得可以申請專利，否則AI導入半導體這模式就可以讓他早點退休。

不過吳敏求一點也不後悔，笑稱「做事不一定是為自己，也要想著讓很多人都獲利」。而這也是他為什麼選在這時候出傳記的原因，就是希望把自己的經驗分享給更多年輕人知道，讓他們的創業之路更加順遂。

▲旺宏董事長吳敏求唯一授權的傳記「吳敏求傳」今（1）日舉行新書發表會，首度公開暢談自己與旺宏如何歷經多次谷底，登上世界第一。（圖／記者許家禎攝，2022.6.1）
▲旺宏董事長吳敏求唯一授權的傳記「吳敏求傳」今（1）日舉行新書發表會，首度公開暢談自己與旺宏如何歷經多次谷底，登上世界第一。（圖／記者許家禎攝，2022.6.1）
吳敏求的創舉還有推動科技業以第三類股上市，成功吸引國際資金挹注，開創台灣產業蓬勃盛世。並訓練大批本土研發人才，包括日本美國等市場，用專利捍衛台灣的技術，帶領旺宏發展快閃記憶體（Flash Memory），品質堪稱全球第一。

只是吳敏求一路走來也不是都一帆風順，他說小時候環境不好，許多事情都得靠自己，什麼事情都得想辦法解決，對他來講其實是很好的磨練，長大後抗壓性自然就培養出來了。目標導向的他，創業10年，沒有一天休息，但卻不知道心臟早已不堪負荷，於是他選擇退居二線、開刀長期養病，公司事務交棒經理人。只是4年過去卻接到公司要虧損100億元的消息，「那時許多人以為旺宏要不見了」，幾經考量下他又跳進公司經營幾乎「砍掉重練」。

重視研發的吳敏求，希望做自己的品牌，而他從創業、養病、賣廠、減資、經營權爭議到打贏國際專利，憑藉對價值的堅持，多次走出低谷，帶領旺宏邁向世界第一。

如今任天堂遊戲機、5G通訊及國防太空、醫療、車用晶片，到處看到旺宏晶片，旺宏已是全球最大唯讀記憶體及NOR型快閃記憶體供應商。近年旺宏更是首創全球3D NOR技術，有望成為台灣下一個護國神山。

除了經營事業，吳敏求也積極培育青年人才，近年來已培育近4萬名台灣優秀科技人才，以10年10億捐助設立台灣第一個跨領域學程「敏求智慧運算學院」，開啟台灣AI創新應用及跨域人才培育之先河。


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