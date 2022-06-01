議員力挺隱形冠軍　「高雄紅蜜蓮霧」最後嘗鮮倒數

高雄路竹外銷加拿大長達12年「郭大哥的高雄紅蜜蓮霧」，在高雄物產館穿針引線下，將外銷天頂等級蓮霧上架高雄首選等電商，甫上架就引起轟動，已狂銷3,000多盒。今（1）日由高雄市議員林智鴻等人與高市府農業局副局長王正一於高雄物產館一起聯手推薦，呼籲消費者力挺來自高雄路竹的隱形冠軍，把握最後不到二周的嘗鮮機會。
高市府農業局副局長王正一強調，最後產季，持續提供精品蓮霧2.2斤「高雄首選」禮盒裝，特別規劃數量「有十粒」隱喻高雄的蓮霧「有實力」，此款禮盒專屬上架高雄首選電商平台銷售，原價1,200元，現在只要888元，同購四盒3500元，再送高雄首選農特產品一份。
高雄市議員林智鴻強調，「高雄紅蜜蓮霧」12年來，每年10月樹上還沒結果，蓮霧均已被海外頂級超市預購一空，今年錯過明年也不一定有！這樣好品質、好產品、好良心的高雄農民，一定要挺到底。林智鴻更拋磚引玉，購買1萬元高雄紅蜜蓮霧，致贈給投入分裝快篩劑的防疫人員。
「高雄紅蜜蓮霧」經歷蓮霧果實海綿體的創新，完全不同於目前市場蓮霧的口感，呈現更紮實、更多汁、更爽甜的驚豔，且冷藏過後的口感異常鮮脆，脆中帶甜，顆顆綺紅蓮霧結實飽滿，甜度高達14度以上，建議品嘗方式整顆大口咬不要切片，自然熟成的天然滋味，讓人心曠神怡。
外銷加拿大且通過380項農藥檢驗的「高雄紅蜜蓮霧」，經歷多年SGS等檢驗機構嚴格把關，紅到發黑發亮的色澤在陽光下綻放一種尊貴的賓士黑，又透映著鮮豔的高雄紅，色澤鮮明是花青素飽滿到出汁的緣故，且冷藏過後的蓮霧，花青素在陽光下更是嬌豔欲滴。可至高雄首選、環球Online與羊角購物等電商平台訂購，最後訂購日為6月10日。