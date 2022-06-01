移工懷疑被外遇！狠刺妻9刀 同鄉稱：還打視訊給岳母看
新北市一名越南籍范姓男子（28歲），日前因懷疑劉姓妻子（25歲）外遇，竟當著2名同鄉友人面前，狠砍妻子9刀，導致劉女身受重傷不治，今天（1日）士林地方法院開庭，2名目擊證人也出庭描述當時情況，同時指出，范男下手時，還打視訊電話給父母親、岳母，讓全家人目睹「行刑」過程。
據了解，范男與劉女分別在不同工廠上班，平時並沒有住在一起，去年11/23晚間21時許， 2人在劉女的宿舍樓下爆發口角，經另名黃姓同鄉勸阻，3人便轉往范男公司的餐廳談判，沒想到2人轉移地點後，非但沒有冷靜，反而越吵越大聲，范男一時情緒失控，拿起酒瓶攻擊劉女，隨後衝進廚房拿出菜刀，並打電話給遠在越南的父母親、岳母，進行三方通話。
過程中，雙方家長知道自己的媳婦、女兒外遇後，僅留下「如果外遇是事實，范做什麼女兒自己要承擔」、「可以的話就在一起，不行就離婚，你們很麻煩」等語，讓范更加憤怒，遂要求母親叫醒孫女，讓她跟媽媽見上最後一面，但女兒在睡夢中沒有參與視訊，范男掛斷電話便拿起兇刀，狠刺劉女9刀，造成其脖子、胸口大量出血，一旁同事見狀也嚇得衝到街上請路人幫忙報警。
范男出庭時，全程低頭神情落寞，對於上訴指控，皆坦承犯行，但認為同鄉的證詞與事實有所出入，並表示自己沒有要讓家人看著妻子死，只是想讓女兒跟她告別；庭訊時間長達2個半小時才結束，審判長諭知7/6續行審理，范男還押看守所。（編輯：陳苾暐）