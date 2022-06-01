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盧秀燕稱總統府1/3確診　張惇涵駁斥

▲總統府發言人張惇涵表示，盧秀燕講的數字並非事實，刻意炒作確診人數更非防疫的重點，此時此刻最重要的是，中央地方要互相合作、互相補位。（圖／記者呂炯昌攝）
▲總統府發言人張惇涵表示，盧秀燕講的數字並非事實，刻意炒作確診人數更非防疫的重點，此時此刻最重要的是，中央地方要互相合作、互相補位。（圖／記者呂炯昌攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-01 18:06:31

台中市政府這3天再傳3位首長確診，民進黨台中市議員楊典忠引數據表示，自己擔心是否會影響市政推動，未料台中市長盧秀燕竟連說4次要求要有同理心，還稱總統府確診者佔1/3，疫情比中市府嚴重，引發論戰。總統府發言人張惇涵今（1）日晚間表示，盧秀燕講的數字並非事實，刻意炒作確診人數更非防疫的重點，此時此刻最重要的是，中央地方要互相合作、互相補位。

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張惇涵說，盧秀燕之所以能夠說出總統府確診數，是因為總統府一直都有公布。眾所皆知，總統府特別地動見觀瞻，因此自2020年全球疫情蔓延以來，總統府若有疫情狀況，都會向各界公開報告，就是希望公開透明，而不是被踢爆才說明。

張惇涵說，執政團隊希望透過總統府的作為，讓社會各界能夠了解，如何依照不同階段的防疫指引，採取相對應的措施，也希望告訴國人朋友，面對疫情，保持戒慎而不恐懼，前年如此，去年如此，今年也是。

張惇涵說，自今年初以來，截至5月31日為止，包括：總統府、國安會、外包廠商，以及必須群體生活的憲兵營、警衛室，總計確診人數為170人，這些總統府都有定期發布，這些確診數佔所有單位總人數的1,162人，約14.6%。或許中市府幕僚提供給盧秀燕的數據，分母只計算了總統府一個單位的人數，而沒把其他單位列入，不過實情確實並非如盧秀燕所稱的1/3總統府人員染疫。

張惇涵表示，從2020年疫情以來，總統府由副秘書長李俊俋、國安會由副秘書長徐斯儉擔任防疫長，嚴密掌握疫情狀況；近期，也依照蔡英文指示，成立員工的「關懷中心」。透過這種方式，一方面能夠關心、協助確診的夥伴；另一方面，則是能夠清楚了解各單位可能的疫情發展，並採取相對應的防疫作為，比方說，哪邊清消需要強化，或者人力如何調派等。

張惇涵表示，刻意炒作確診人數絕對不是防疫的重點，重點在於，掌握疫情狀況、關心員工需求、精進防疫措施、維持運作正常，而這應該從公部門帶頭，並鼓勵民間一起來做。

張惇涵表示，此時此刻最重要的是，中央地方要互相合作、互相補位，同事朋友之間互相關懷、互相協助。疫情的九局下半，每個人都是彼此的守護神，互相守護，團結一致，就跟這兩年多來一樣，一定可以一起戰勝疫情的挑戰。

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