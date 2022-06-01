擺脫「臉書」！Meta宣布股票代碼改為「META」 6／9生效
臉書（Facebook）母公司Meta在週二（31日）時宣布，將在6月9日開盤之前，將股票代碼正式從「FB」更改為「META」。
綜合外媒報導，臉書執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）在去年10月宣布，將Facebook更名為Meta Platform，展現其致力跨足「元宇宙」產業的野心，業務發展也由社群媒體、線上廣告等內容，轉為專注「元宇宙」應用發展，希望用戶在遊戲化的元宇宙虛擬世界中，進行工作、會議、遊戲、並獲取娛樂內容。
自臉書在2012年上市後，就一直使用「FB」作為股票代號至今，在先前更名時，原訂在去年12月起將把股票代碼更改為「MVRS」。11月下旬該公司則表示，將把改變代碼一事延後到2022年第1季。
由於投資公司Roundhill Investments放棄旗下的元宇宙ETF（Roundhill Ball Metaverse ETF）原先使用的股票代碼「META」，讓Meta得以使用新的公司名稱作為股票代號。
Roundhill在今年1月宣布放棄「META」，改以「METV」進行交易，也幫助Meta更名一事鋪平道路。
Meta表示股東並不需要因為股票代碼更改而採取任何動作。