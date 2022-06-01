僅隔3分鐘！四川連2震規模6.1、4.5 當地曾傳規模7強震
中國四川省雅安市今（1）日下午17時整傳出規模6.1地震，3分鐘後同市又發生規模4.5地震，該地七年前曾有規模7強震，目前已知當地僅有部分房屋受損，成都辦公大樓吊燈明顯晃動，重慶、成都民眾感受明顯搖晃，暫無人員受困傷亡回報。
根據中國地震台網測定資訊，四川雅安市蘆山縣（北緯30.37度，東經102.94度）於17時00分規模6.1地震，震源深度17公里；3分鐘後，四川雅安市寶興縣（北緯30.37度，東經102.92度）也發生規模4.5地震，震源深度18公里。
四川在3分鐘內連2震引起許多媒體報導，《央視新聞》指出，四川省消防救援總隊已經調派當地蘆山、寶興等地消防人員趕往震央確認災情，目前已知當地暫時無人員受困；2013年4月20日四川蘆山當地曾發生規模7強震，據中國民政部門統計，至少11470人受傷、196人死亡、21人失蹤，造成四川省直接經濟損失851.71億元。
綜合中媒報導，這次震央周邊範圍20公里內人口數約7萬，範圍50公里內約117萬人，距離2013年蘆山地震發生的震央僅10公里，由於雅安、蘆山等地位處龍門山斷裂戴上地震多發，2008年的汶川大地震也是在距離蘆山縣北部大川鎮僅69公里處發生。
中國媒體報導稱，四川省重慶市、成都市民眾皆感覺明顯搖晃，也有民眾透過社群媒體表示自己在陝西咸陽、西安都有震感；中國地震台網微信公眾號更指出，震央範圍200公里內，近5年來發生3級以上地震高達123次，雅安市今年5月20日就曾發生4.8級地震，震源深度20公里。