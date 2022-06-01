媒體稱「1億劑快篩」仍未抵台！指揮中心：已到1.68億劑
全台疫情持續延燒，今天（1日）有媒體以「蔡英文喊1億劑快篩5月到貨 網狂追下落狠酸：今天是5／32」為標題，表示中央於5月間家用快篩到貨數量，不足1億劑，對此，指揮中心稍早澄清表示，目前國內家用快篩試劑儲備量仍充足，另外進口快篩試劑已到貨1.68億劑。
指揮中心指出，為因應Omicron疫情發展迅速，家用快篩試劑需求遽增，該中心已指示衛生福利部，依法徵用/採購家用快篩試劑。截至今(2022)年5月31日止，衛生福利部採購/徵用家用快篩試劑之廠商，計有18家，家用快篩試劑之到貨數量，國產已生產850多萬劑，國外進口亦已到貨1.68億劑，目前國內家用快篩試劑儲備數量充足，且廠商持續交貨，並無家用快篩到貨數量不及1億劑之情事。盼媒體撰述相關報導時，應向指揮中心先做查證，以免因散播疫情期間錯誤訊息，引發不必要的社會恐慌。（編輯：陳苾暐）
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