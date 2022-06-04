擋不住的少子化！私校退場連環爆　教育部：採雙軌處理

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教育部證實，台首大財務短缺，原本3月底就有可能被列專案輔導學校，當時董事會承諾5月底會籌措資金2000萬元，8月底再籌措3000萬元予學校，但台首大董事會在5月底期限內無法籌足資金，教育部近日將正式發函，將之列為專輔學校，持續要求學校維持授課品質、保障師生權益，並限期改善學校財務問題。
教育部迄今尚未收到台首大相關停招停辦計畫，若收到申請，將以維護教職員工生之權益為前提，依今年5月公布的《私校退場條例》審查及辦理該校後續停招、停辦事宜。
至於蘭陽技術學院，已於110學年停招，董事會近日再公告經過董事會決議通過，已向教育部申請111學年停辦。蘭陽技術學院董事長劉石純表示，該校偏鄉又碰上少子化與辦學環境改變，學校自108學年嘗試尋求轉型，延至現今評估，辦學規模仍無法達到群體學習的環境，甚至有1人1班的情事，只好申請停辦，目前學校零負債，現有資金將依法支用於維護學生與教職員工權益，若停辦業務而資金不足，董事會已簽署承諾書將無條件補足。
教育部表示，已於5月23日核定停辦申請，蘭陽技術學院曾被列專案輔導學校，但後續教學品質和財務有改善，達到解除條件，在學校宣布110學年度停招前，就已解除專輔，該校體質沒問題，但自行評估無法經營下去，便依照《私校法》規範停辦，停辦後會有3年期限可以轉型，改辦其他教育、文化或社會福利事業。
有關教職員跟學生權益的部分，蘭陽技術學院會比照《私校退場條例》發給教職員每人最高6個月的資遣費；學生的部分在今年110學年度畢業後，大概會剩下100位左右，將由教育部協助轉學到鄰近學校，蘭陽技術學院的董事會也提供每位學生一個學期15000元的助學金，提供到應屆畢業為止，協助學生繼續完成學業。
高苑科大日前也傳出董事會違背捐資承諾、欠薪、企圖停招停辦，故意讓學校列入專輔學校。教育部指出，高苑科大董事會未如期捐資，將對董事長進行行政罰鍰，若一直未能完成，將依《私校法》規定，向法院申請解散董事會。
另外，部分私校辦學正常、未被列管，但考量經營虧損，擬主動退場、將校產捐贈國立或公立學校，包括去年9月停辦的台灣觀光學院，今年決定將7棟建物、13.8公頃校地全數捐給空中大學；嘉義縣協志工商要將價值20億元不動產無償捐贈給中正大學；近來傳出華夏科大、南開科大也要捐贈校產。
柯今尉表示，目前私校停辦有雙軌，若因財務惡化、積欠薪資等狀況被列專案輔導，依照立法院最新三讀通過的《私校退場條例》，必須在2年內完成改制、與他校合併、改辦為其他教育文化或社會福利事業，否則就要走向解散清算，剩餘財產須捐贈退場基金、中央機關或公立學校，或是歸屬於所在地縣市政府。
另一軌是學校未被列專輔，但自己評估無法經營下去，則是循《私校法》申請停辦，像蘭陽技術學院即是一例，財務沒問題，但不想再背負辦學責任，就在資金還有餘力安置師生時，自行申請停招停辦，有3年期限可以轉型，辦理改制、合併或改辦其他教育、文化或社會福利事業。學校法人解散清算後，除合併情形外，其賸餘財產的歸屬，可依捐助章程規定；依董事會決議且報法人主管機關核定，捐贈予公立學校、其他私立學校之學校法人；或辦理教育、文化、社會福利事業的財團法人。