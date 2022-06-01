高雄展覽館開打兒童疫苗　陳其邁鼓勵小朋友勇敢接種

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為提供兒童舒適的接種環境，能放鬆心情勇敢接種疫苗，並享受難得的親子之旅。教育局特別在入口處安排新古典室內樂團以音樂相伴、迎接小朋友來到，並有街頭藝人氣球先生，以及小朋友最愛的造型氣球等，為現場帶來歡樂氣氛，減低小朋友打疫苗時的緊張氣氛。
現場也有小朋友最喜歡的兒歌演奏，以及搭配輕鬆和緩的室內樂，愉悅現場的大小朋友們，讓兒童快樂接種疫苗；有小朋友打完疫苗拿到造形氣球，高興的愛不釋手。不少家長表示希望小朋友們接種疫苗後，尤其在校園能增加保護力。
高雄展覽館現場分為兩動線，一是預約實打，二是隨到隨打；一早就帶10歲女兒到場施打疫苗的高爸爸說，因為學校目前都是線上學習，所以一早不到8時就陪伴女兒來接種疫苗，雖然表訂8點半開始施打，但謝謝工作人員也能提早開打。陳媽媽也說，現場有音樂與可愛汽球、玩偶，讓8歲兒子入場時心情就不緊張，現場氣氛歡樂。
謝文斌說，今天中央在高雄展覽館設大型接種站，提供5至11歲兒童接種，市府精心安排表演活動，包括室內樂、小丑氣球、卡通造型玩偶，透過表演紓解孩子的緊張心情，疫苗接種量也足夠，在高雄展覽館或在學校接種都很好，請家長於6月2日至4日能踴躍帶孩子到高雄展覽館打疫苗。
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