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高雄展覽館開打兒童疫苗　陳其邁鼓勵小朋友勇敢接種

▲陳其邁到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗。（圖／高市府教育局提供）
▲陳其邁到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗。（圖／高市府教育局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-06-01 20:54:24

中央今天(1日)在六都設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高雄市設在高雄展覽館，現場有室內樂團與小丑氣球、卡通造型玩偶相伴，有不少兒童在父母陪同到場接種；市長陳其邁、教育局長謝文斌均到場關心接種情形，鼓勵家長能踴躍帶孩子打疫苗。

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陳其邁下午到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗，才有保護力讓身體更健康；同時也感謝現場醫護人員、工作的辛勞，也向陪伴到場的家長們問候。

▲陳其邁到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗。（圖／高市府教育局提供）
▲陳其邁到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗。（圖／高市府教育局提供）
為提供兒童舒適的接種環境，能放鬆心情勇敢接種疫苗，並享受難得的親子之旅。教育局特別在入口處安排新古典室內樂團以音樂相伴、迎接小朋友來到，並有街頭藝人氣球先生，以及小朋友最愛的造型氣球等，為現場帶來歡樂氣氛，減低小朋友打疫苗時的緊張氣氛。

現場也有小朋友最喜歡的兒歌演奏，以及搭配輕鬆和緩的室內樂，愉悅現場的大小朋友們，讓兒童快樂接種疫苗；有小朋友打完疫苗拿到造形氣球，高興的愛不釋手。不少家長表示希望小朋友們接種疫苗後，尤其在校園能增加保護力。

▲陳其邁到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗。（圖／高市府教育局提供）
▲陳其邁到高雄展覽館關心兒童疫苗接種情形，熱情的與兒童們互動，鼓勵他們勇敢接種疫苗。（圖／高市府教育局提供）
高雄展覽館現場分為兩動線，一是預約實打，二是隨到隨打；一早就帶10歲女兒到場施打疫苗的高爸爸說，因為學校目前都是線上學習，所以一早不到8時就陪伴女兒來接種疫苗，雖然表訂8點半開始施打，但謝謝工作人員也能提早開打。陳媽媽也說，現場有音樂與可愛汽球、玩偶，讓8歲兒子入場時心情就不緊張，現場氣氛歡樂。

謝文斌說，今天中央在高雄展覽館設大型接種站，提供5至11歲兒童接種，市府精心安排表演活動，包括室內樂、小丑氣球、卡通造型玩偶，透過表演紓解孩子的緊張心情，疫苗接種量也足夠，在高雄展覽館或在學校接種都很好，請家長於6月2日至4日能踴躍帶孩子到高雄展覽館打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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