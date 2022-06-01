超狂！台灣小吃變身鍋物上桌 「狂一鍋」南部獨家在台鋁
台灣人愛吃鍋，火鍋湯底更是推陳出新，台式火鍋新品牌「狂一鍋」將台灣小吃變身鍋物，原汁原味呈現。排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台味小吃包裝變身成鍋物上桌，採「桌邊現炒」的方式，透過熱炒帶出的鍋氣與香氣，不僅增添湯頭濃郁風味，也讓食材的口感更豐富多層次。「狂一鍋」第14間直營店插旗高雄MLD台鋁生活廣場，也是南部獨家櫃。
「狂一鍋」特別延聘「台菜王子」主廚黃景龍，研發出濃濃台味的「客家鹹湯圓」湯底，挑戰開發傳統口味的更多可能。黃景龍表示，如何將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底，是研發過程中最大的考驗。「客家鹹湯圓」湯底，桌邊以豬油炒香五花肉，依序將乾香菇、蝦米、蒜頭入鍋爆炒，再注入高湯與蒜苗，湯滾後下紅白湯圓，最後加入使湯底呈現濃醇口感與香氣渲染力的秘密武器「台菜95味」中的胡椒粉與紅蔥酥，以及香菜與芹菜來提味。
同樣採「桌邊現炒」的生炒花枝與私房酒香花雕雞，完整呈現記憶中的美好滋味，令人驚豔。另外，菜單中的另一亮點，是每天現炸獨家配方醃製的排骨酥，結合柴魚高湯，消費者可以根據個人喜好任意搭配牛/豬/雞肉或是海鮮。
樂多多集團董事長林少鈞指出，疫情期間集團旗下品牌除了透過外帶來維持門店的動能，研發團隊更積極投入品牌口味的推陳出新，因此衍生出「狂一鍋」，口味有「功夫排骨酥、蒜香蛤蜊生氣鍋、迎春生炒花枝、私房酒香花雕雞、藥膳大雞腿，以及超台的客家鹹湯圓鍋」。套餐價299元起，均附蔬食自助吧、4款精選嚼勁十足的關廟麵，飲料有最台的芭樂汁、楊桃汁等無限暢飲，餐後還有台味十足的木瓜牛奶霜淇淋可以選擇。
「狂一鍋」首度南下高雄，即日起至6月10開幕期間到台鋁店，點餐開鍋加贈「海上花」海鮮盤乙份；全台門店6月推出「加5元多5件」的外帶優惠，點購「超狂外帶餐/580元」，除了內含二份肉盤，每份套餐最多可以加5元來選購梅花豬/培根豬/軟嫩雞腿/火鍋料拼盤/巴沙魚/蛤蜊/虱目魚漿 (七選五) 。