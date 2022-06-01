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啟動台美21世紀貿易倡議　鄧振中月底赴華府談判

▲行政院政委鄧振中（右）將於月底赴美談判。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.01）
▲行政院政委鄧振中（右）將於月底赴美談判。（圖／記者王敏旭攝，2022.06.01）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-01 21:11:062022-06-01 21:30:58

行政院今（1）日召開深化台美經貿關係重大成果記者會，行政院政委鄧振中表示，今與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）開會，確認台灣跟美國要啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議台美雙方會啟動貿易談判，共有11個議題要談判，他將代表台灣在月底至華府進行面對面談判，他等談判等30年了。

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鄧振中說，11月項目包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟。倡議的第一次會議，將在本（6）月底於華府舉行，倡議台美經貿關係上，具有意義。

鄧振中說，這次會議先把開會時間預定下來，將來會以不定期方式舉行，未來雙方會非常密切、加速談判，由於會涉及很多部會、單位，會努力讓工作快速進行，雙方有很高企圖心。而台美21世紀貿易倡議具有7項意義。

第一：多年來期待跟美國展開貿易談判，現在可以正式進行。

第二：我方相信談判結果，會未來對於台美關係發展，奠定可長可久的基礎，會產生更大經貿合作空間，可以台美經貿發展上歷史性突破。

第三：雙訪談判議題廣泛，對台美合作、經濟發展最有利的議題，未來還會與時俱進，擴大範圍。

第四：拜登政府現在沒有關稅談判授權之下，這倡議重點利用堆積木方式推動協議簽署，涵蓋區域貿易協定所有重要成分，等待未來時機成熟，就會有機會完成台美自由貿易協定。

第五：倡議涵蓋範圍廣泛、深入，未來推動談判，會花費時間、人力超越以往處理台美經貿關係所花費的精神，未來會尋求政府各部會、民間企業、智庫意見，爭取台灣最大利益。

第六：倡議有助於台灣與全球經濟連結，加速台灣跟國際多邊、雙邊經貿協議談判。

第七：台美21世紀貿易倡議與爭取參加美國印太經濟架構是相輔相成，會持續爭取參加印太經濟架構，印太經濟架構內有4個支柱，倡議包含印太經濟架構的所有內涵，而且觸及供應鏈、減碳、反貪污，與美國有相當合作關係。所以會利用相輔相成關係，繼續推動參加印太經濟架構關聯。

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